La autocrítica de Franco Colapinto tras su polémica con Gasly: “Las instrucciones del equipo siempre deben seguirse”

El piloto argentino confesó que la “situación se discutió internamente” y que el objetivo de Alpine es “seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera” de Fórmula 1. Además, expresó que ya está focalizado en el Gran Premio de México.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos. Foto: X @santosballok

El polémico sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 continúa sumando capítulos a la historia. Ahora, el piloto argentino reconoció que “las instrucciones del equipo siempre deben seguirse, sin importar qué”.

“Fue un fin de semana complicado en Austin, donde tuve muchas dificultades con el auto. Tener solo una sesión de práctica, las condiciones difíciles y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a que fuera un fin de semana duro de mi lado”, reconoció Colapinto.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

En una entrevista con un medio especializado en F1, el piloto argentino, remarcó: “Necesitamos entender más a fondo por qué tuvimos tantos problemas con el auto y trabajar para solucionarlo de cara al futuro, incluso sabiendo que nos espera un final de año difícil con el paquete que tenemos”.

Como no podía ser de otra manera, también se refirió a su lucha con Gasly en Austin: “La situación se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben seguirse, sin importar qué. Estamos todos juntos y trabajando hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera“.

El polémico sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly. Créditos: X @foxsports

Por último, puso el foco en la próxima carrera: “Ahora miro hacia adelante, a la Ciudad de México, donde la atmósfera siempre es increíble. Será genial contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito añade un desafío extra, tengo muchas ganas de volver a salir a pista frente a un público tan increíble“.

Franco Colapinto explicó por qué adelantó a Pierre Gasly

En medio de la controvertida maniobra, Colapinto explicó por qué sobrepasó al piloto francés en la anteúltima vuelta: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

Y argumentó sobre la “rebelde” decisión que tomó tras la orden de mantener la posiciones: “Creo que él tenía gomas un poco más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando“.

El cronograma del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30 horas

Prácticas Libres 2: 19:00 horas

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14:30 horas

Clasificación: 18:00 horas

Domingo 19 de octubre