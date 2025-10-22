El “Papu” Gómez vuelve al fútbol tras cumplir dos años de suspensión por doping: cuál es su nuevo club en Italia

“Estoy aquí para ayudar, tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave”, confesó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Después de su llegada, firmó autógrafos, posó para las fotos y fue ovacionado por los hinchas.

Alejandro "Papu" Gómez es nuevo jugador del Calcio Padova, de la Serie B. Foto: X @PadovaCalcio

El extremo izquierdo Alejandro “Papu” Gómez volverá a jugar oficialmente tras cumplir dos años de suspensión por doping positivo. El futbolista argentino fue presentado como nuevo refuerzo del Calcio Padova, club que compite en la Serie B, de Italia.

La institución confirmó su llegada mediante publicaciones en redes sociales, donde mostró fotografías de la conferencia de prensa. En las imágenes, el “Papu” aparece entusiasmado y sonriente por regresar a la actividad profesional después de una larga inactividad.

“Estoy aquí para ayudar, tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padova y a sus habitantes, y llevar esta camiseta es una gran alegría”, expresó el campeón del mundo, que actualmente tiene 37 años.

En sintonía, el futbolista surgido de Arsenal de Sarandí con paso por San Lorenzo de Almagro, describió tras su llegada a Calcio Padova: “Mis compañeros demostraron su valía incluso sin mí al principio de la temporada. Me gusta la mentalidad ganadora del equipo”.

En otra publicación, el club que compite en la Serie B difundió un video de la gran cantidad de hinchas que se acercaron para recibir al jugador, quien amablemente firmó autógrafos, posó para fotos y fue ovacionado por los simpatizantes de su nuevo equipo italiano.

La actualidad de Calcio Padova en la Serie B de Italia

Calcio Padova se encuentra en la mitad de la tabla de la Serie B y aspira a escalar para pelear por un lugar en el ascenso a la Serie A. La incorporación del “Papu” busca aportar jerarquía y experiencia a un plantel que necesita impulso en la segunda parte de la temporada.

Por su parte, la vuelta del ex Arsenal de Sarandí, Atalanta y Sevilla marca un nuevo capítulo en su carrera, con el desafío de volver a competir al máximo nivel y dejar atrás la sanción que lo mantuvo fuera de las canchas profesionales durante dos años por doping.