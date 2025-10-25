Malas noticias para el “Papu” Gómez: deberá esperar para volver al fútbol tras dos años de suspensión por doping

Matteo Andreoletti, director técnico del Pádoa, explicó por qué el futbolista argentino se perderá el partido de este fin de semana ante Juve Stabia.

Alejandro "Papu" Gómez es nuevo jugador del Calcio Padova, de la Serie B. Foto: X @PadovaCalcio

Alejandro Gómez pasó de la alegría a la decepción. Tras ser presentado como nuevo jugador del Pádova, el “Papu” deberá esperar para volver al fútbol tras los dos años de sanción por doping, ya que sufrió una lesión muscular que le impedirá hacer su estreno en la Serie B este domingo.

“Lo sentimos por ‘Papu’ desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido”, señaló este sábado Matteo Andreoletti, entrenador del equipo que este fin de semana enfrentará al Juve Stabia.

“Cuando esté al 100 % desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir. El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria”, añadió.

Dos años sin el “Papu” Gómez

La expectativa por la vuelta del “Papu” era inmensa, con un baño de masas preparado para su regreso tras dos años sancionado por haber dado positivo en un control antidoping cuando jugaba en el Sevilla, en una prueba realizada antes del Mundial de Qatar.

El futbolista, de 37 años, siempre defendió su inocencia y señaló que el positivo se dio tras tomar un jarabe de su hijo pequeño sin saber que contenía terbutalina.

El “Papu”, campeón del mundo con Argentina, no juega desde el 8 de octubre de 2023, en un partido de Serie A con la camiseta del Monza ante Salernitana. Desde entonces, se entrenó en solitario hasta firmar por el Pádova este año, equipo con el que “redebutará” tarde o temprano.

Este domingo no estará ni siquiera en el banco ante el Juve Stabia: “‘Papu’ no ha venido a hacer de mascota. Es un futbolista y hasta que no pueda jugar. No será convocado”, cerró Andreoletti.