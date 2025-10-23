Cambia el Ascenso: un club vinculado a Lionel Messi jugará en la Primera C en 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la afiliación de Leones FC de Rosario. En la próxima temporada, formará parte de una de las categorías más importantes del Ascenso.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la afiliación de Leones FC de Rosario, un club vinculado con Lionel Messi: fue fundado por su familia. De esta manera, fue autorizado para competir en torneos y en la temporada 2026 formará parte de la Primera C del fútbol argentino.

A través del Boletín Oficial N°6752, se aprobó la afiliación directa de este club. De esta manera, podrá empezar a competir sin necesidad de atravesar las divisiones destinadas a las instituciones que están indirectamente afiliadas.

De esta manera, Leones FC no debería jugar el Torneo Promocional Amateur, que representa la categoría más baja del sistema de torneos de la AFA.

El proyecto deportivo del club está encabezado por Matías Messi, el hermano mayor de Lionel. Desde su nacimiento, en 2015, el club participaba de la Liga Rosarina de Fútbol, donde forjó su identidad institucional y deportiva.

En el aspecto técnico, todo indica que el entrenador será Víctor “Chapa” Zapata, ex jugador de River, Independiente y Vélez, quien viene de dirigir a Atlas en la misma categoría.

Su recorrido y experiencia en el fútbol del interior lo ponen como una apuesta para liderar la transición del club al profesionalismo.

El récord de Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi brindó dos asistencias con la Selección Argentina en la goleada ante Puerto Rico, en el amistoso que se disputó días atrás.

El récord que consiguió Lionel Messi con la Selección Argentina

El jugador del Inter Miami se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones, gracias a los dos pases de gol brindados este martes en Estados Unidos.

Messi aportó dos asistencias: a Gonzalo Montiel (2-0) y Lautaro Martínez (6-0). De esta manera, superó a Neymar de Brasil y a Landon Donovan de Estados Unidos. Otros que habían quedado atrás hace tiempo son Ferenc Puskás de Hungría con 53 y Sándor Kocsis también de Hungría con 51.

En cuanto a la Albiceleste, hacer rato que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain domina la prestigiosa tabla, con mucha diferencia respecto al segundo. En tanto, Ángel Di María es escolta con 28, mientras que Diego Armando Maradona completa el podio con 26.