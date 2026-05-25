Lionel Messi debió ser reemplazado por una molestia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

No queremos ni hablar de esto, pero lo cierto es que la alarma se encendió en la Selección Argentina y en el mundo del fútbol luego de que Lionel Messi abandonara el partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union con una molestia muscular en la pierna izquierda, a menos de 20 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Messi salió reemplazado a los 73 minutos del encuentro correspondiente a la Major League Soccer y generó preocupación inmediata entre los hinchas argentinos, especialmente por la cercanía del debut de la albiceleste en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El momento en el que Messi tuvo que abandonar la cancha por una molestia

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales. En distintos videos grabados desde las tribunas se observa cómo Messi disminuye la marcha, mira hacia el banco de suplentes y se toma el isquiotibial de la pierna izquierda. Aunque caminó sin dificultades visibles y no mostró signos evidentes de dolor intenso, la escena bastó para sembrar incertidumbre.

Momento en el que Messi deja la cancha. Video: redes sociales.

El rosarino fue sustituido por Mateo Silvetti y se dirigió directamente al vestuario sin permanecer en el banco. Hasta el cierre del encuentro, el club estadounidense no había difundido un parte médico oficial sobre el estado físico del futbolista.

Tras el triunfo por 6-4 del Inter Miami, el entrenador Guillermo Hoyos intentó llevar tranquilidad en conferencia de prensa, aunque evitó confirmar detalles sobre la situación del capitán argentino.

“No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, explicó el técnico. Luego agregó: “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre uno trata de que no arriesgue”.

Messi se fue directamente al vestuario cuando fue reemplazado. Video: X @M10GOAT

Messi, de 38 años, disputaba su último compromiso con el Inter Miami antes de incorporarse a la concentración de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni. El seleccionado nacional debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por el Grupo J del Mundial.

Durante el tiempo que estuvo en cancha, el capitán argentino volvió a demostrar su influencia decisiva en el juego. Aportó dos asistencias para el delantero Germán Berterame y fue clave en la remontada de un partido que el Inter Miami perdía 3-1 en el primer tiempo.

Además, a los 67 minutos ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del arco rival, en la que terminó siendo su última acción destacada antes de pedir el cambio.

Messi se tuvo que retirar del campo de juego antes de que termine el partido.

El encuentro también tuvo como protagonista a Luis Suárez, autor de tres goles, mientras que Rodrigo De Paul selló el 6-4 definitivo en tiempo de descuento, coincidiendo además con el día de su cumpleaños.

La Selección Argentina continuará luego su participación mundialista enfrentando a Selección de fútbol de Austria y a Jordania en la fase de grupos. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la evolución física de Messi, pieza fundamental para las aspiraciones del conjunto campeón del mundo.