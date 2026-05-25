Lionel Messi se retiró en los últimos minutos del duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union. Foto: Reuters (Sam Navarro)

El estado físico de Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina luego de que el capitán pidiera el cambio durante el partido que Inter Miami CF disputó este domingo por la noche ante Philadelphia Union. El rosarino abandonó el campo de juego cerca del final del encuentro y se dirigió directamente al vestuario, una situación que rápidamente generó preocupación entre los hinchas argentinos a menos de un mes del inicio del Mundial 2026.

Las primeras evaluaciones médicas llevaron tranquilidad. Según trascendió, los estudios iniciales descartaron una lesión de gravedad y confirmaron una leve dolencia muscular que demandará alrededor de 10 días de recuperación.

Qué dijo Inter Miami sobre la salida de Lionel Messi

Luego del encuentro, el entrenador de Inter Miami, Ángel Hoyos, llevó tranquilidad al referirse al estado del futbolista argentino. “Vamos a esperar los resultados de los estudios; él estaba cansado y el campo estaba pesado”, explicó el técnico en conferencia de prensa, quien además, remarcó que el cambio fue una decisión preventiva debido a la fatiga acumulada y no por una lesión importante, algo que alivió al cuerpo técnico argentino.

Lionel Messi en acción durante el duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union en la Major League Soccer. Foto: Reuters (Sam Navarro)

Cómo evoluciona la lesión de Lionel Messi antes del Mundial 2026

La intención del cuerpo técnico argentino es que Messi se sume la próxima semana a los entrenamientos de la Albiceleste en Estados Unidos para comenzar con un trabajo específico de acondicionamiento físico.

Los estudios iniciales descartaron una lesión de gravedad y confirmaron una leve dolencia muscular. Foto: REUTERS

El objetivo es que el capitán llegue de la mejor manera posible al debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Si bien la dolencia no sería de gravedad, en la Selección seguirán de cerca su evolución durante los próximos días para evitar cualquier riesgo físico antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Los amistosos de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026

Antes del estreno oficial en el torneo, la Selección Argentina afrontará dos amistosos preparatorios en territorio estadounidense. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

El objetivo es que Messi llegue de la mejor manera al debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Argelia. Foto: REUTERS

De momento, la presencia de Messi en ambos encuentros no está confirmada. Todo dependerá de cómo responda físicamente durante los primeros entrenamientos junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo debuta Argentina

El Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Banorte, de Ciudad de México.

Argentina hará su presentación cinco días más tarde, el 16 de junio, frente a Argelia, con la expectativa de contar con Messi en plenitud física para defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.