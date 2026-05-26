El récord de Messi que le arrebató a Maradona:

Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Foto: NA

Lionel Messi llegará al Mundial 2026 con un récord que ya lo puso por encima de Diego Maradona: es el argentino con más partidos jugados en la historia de las Copas del Mundo. De cara a la nueva cita mundialista, la “Pulga” no solo defenderá ese récord, sino que irá en busca de ampliarlo, reafirmando su legado como una de las máximas figuras de la Selección Argentina.

Mundial 2026: cuál es la marca que ostenta Messi y en la que ya superó a Maradona

La marca que ostenta Messi en cuestión es de 26 encuentros disputados, una cifra que lo dejó por encima de Maradona, que posee 21. Cabe señalar que además, el hoy hombre del Inter Miami no solo superó a Diego, sino que también se convirtió en el jugador con más apariciones en toda la historia de los Mundiales.

El salto definitivo lo dio en Qatar 2022, cuando jugó los siete partidos de la campaña que terminó con la tercera estrella para la Selección Argentina. Ese recorrido completo, desde la fase de grupos hasta la final contra Francia, le permitió ampliar su cuenta personal y dejar atrás no solo a Maradona, sino también al alemán Lothar Matthäus, que hasta entonces era el dueño del récord global.

En Qatar 2022, Messi se convirtió en el argentino con más partidos en Mundiales. Foto: REUTERS

Por eso, de cara a Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi no irá solo con la misión de competir otra vez al máximo nivel: también tendrá la oportunidad de estirar aún más una marca que ya le pertenece. Si la “Albiceleste” llega a la final y el capitán suma minutos en los 8 partidos, alcanzará la increíble cifra de 34 partidos jugados en Mundiales.

Top 5: quiénes son los jugadores argentinos que más partidos de la Copa del Mundo acumulan desde 1974

Con la marca de la “Pulga” hasta Qatar 2022, el Top 5 de jugadores argentinos con más partidos en Mundiales quedó conformado por nombres históricos, aunque hay uno que se destaca debido a la particularidad de que no salió campeón del mundo:

Lionel Messi: 26 partidos jugados Diego Armando Maradona: 21 partidos jugados Javier Mascherano: 20 partidos jugados Mario Alberto Kempes y Ángel Di María: 18 partidos jugados cada uno Oscar Ruggeri: 16 partidos jugados

Javier Mascherano es el “diferente” de la lista, ya que si bien se trata de un futbolista más que importante en la historia de la Selección, nunca logró alcanzar la gloria eterna de conseguir un Mundial (ganó el Oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008), aunque jugó los de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

El último Mundial de Javier Mascherano fue Rusia 2018.

La liga de los 12 partidos: qué jugadores comparten la misma cantidad de encuentros jugados

Unos puestos más abajo aparece un conjunto de 10 apellidos históricos que comparten una característica en particular: todos ellos disputaron 12 partidos con la Selección Argentina en mundiales.

En la lista aparecen campeones tanto del ‘78 como del ‘86, así como también nombres más cercanos en el tiempo que quedaron marcado en la memoria del hincha como parte de una camada significativa.

Quienes aparecen en este recuento histórico son: