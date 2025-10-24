“Llamen a los rebeldes”: la curiosa inscripción en el buzo de Franco Colapinto

En la previa del Gran Premio de México, el piloto argentino volvió a llamar la atención con un gesto que recordó su polémica maniobra en Estados Unidos.

El piloto argentino con el buzo "Llamen a los rebeldes" Foto: X: @valearannda

Franco Colapinto no deja de estar en el centro de la escena desde sus acciones la semana pasada. En el Gran Premio de Estados Unidos, que se corrió en el Circuito de las Américas, Austin, desobedeció las órdenes del equipo y adelantó a su compañero, Pierre Gasly, en una maniobra arriesgada e impresionante que causó repercusiones en toda la categoría.

Pero este fin de semana el argentino ha vuelto a llevarse los flashes luego de que se lo viese con un buzo que tenía la inscripción “Call The Rebels” (“Llamen a los Rebeldes”). La leyenda podría ser interpretada cómo una reivindicación de su acción la semana anterior.

Al finalizar la carrera en Austin, la escudería Alpine llamó la atención al conductor por desacatar las instrucciones de boxes. “Cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva” sentenció Steve Nielsen, el ingeniero del equipo francés.

“Estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente” diría más tarde y se encendieron las alarmas en el entorno del argentino, temiendo que la decisión ponga en riesgo la renovación del contrato para 2026.

Aun así, parece que el enojo no pasó a mayores y Colapinto expresó sus disculpas públicamente sobre lo sucedido: “está claro que las instrucciones del equipo siempre deben cumplirse, sin importar qué. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”.

Sin embargo, en una entrevista con el periodista Juan Fossarolli en el evento de Mercado Libre, ironizó: “Veníamos 17 y 18 y quería que se viera un poco más el logo de Mercado Libre que no nos habían enfocado en toda la carrera”.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos. Foto: X @santosballok

La empresa que patrocina la llegada del argentino a la Fórmula 1 preparó un livery especial para la gira por el continente americano que tendrá la categoría: inició la semana pasada en Texas, continuará está en México y seguirá con el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Los fanáticos en redes sociales se mostraron sorprendidos y contentos con el gesto de Franco: “él tuvo una oportunidad de hacer algo épico y lo hizo 🤣”, “piloto con los huevos bien puestos” y “te amo Franco Colapinto” fueron alguno de los dichos en X.

A su vez, Colapinto fue comparado con el histórico piloto argentino Carlos Reutemann por su maniobra en el Gran Premio de Brasil de 1981, que le termino valiendo una dura confrontación con su escudería. “La historia no la escriben los cobardes” dijo el pilarense, aunque aseguró que, “a pesar de ser su ídolo”, no esta al nivel del “Lole”.

Expectativa por la renovación de Franco Colapinto con Alpine. Foto: Reuters (Thomas Shea)

El evento de México comenzará el día viernes con las primeras dos prácticas libres, las cuales se realizarán a las 15:30 y 19:00 (hora argentina), respectivamente. El sábado continuará con la FP3 a partir de las 14:30, mientras que la clasificación se llevará a cabo desde las 18:00. La carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará a las 17:00 del día domingo.