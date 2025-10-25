Éxodo xeneize: los jugadores que pueden irse de Boca en las próximas semanas

Con la salida de Chiquito Romero rumbo a Argentinos Juniors, hay varios jugadores a los que se les termina el contrato con Boca y es probable que no sigan después de diciembre en el club.

Boca pretende depurar su plantel. Foto: Instagram @Bocajrs

Pasaron muchas cosas este año para Boca: desde la recordada eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima que precipitó la salida de Fernando Gago como DT del Xeneize, hasta la magra participación en el Mundial de Clubes con un empate en la última fecha contra un equipo semi profesional de Nueza Zelanda y la triste partida de Miguel Ángel Russo recientemente, que dejó a Claudio Úbeda como entrenador ocupando su lugar.

En medio, irregularidades permanentes: bajo rendimiento de muchos de sus jugadores, principalmente de sus referentes, malos resultados -otros buenos- y la falta de la competencia internacional como el gran karma. Más allá de la llegada esperanzadora de un campeón del mundo, como Leandro Paredes, el futuro (y presente) es incierto para muchos futbolistas que terminan su vínculo con el Club de La Ribera en diciembre.

Confirmada la partida de Chiquito Romero, ¿quiénes más podrían irse?

Ya se confirmó que Sergio Chiquito Romero no seguirá en Boca luego de haberse roto la relación con los hinchas hace mucho tiempo atrás. El arquero que supo vestir los colores de la Selección Argentina en dos Mundiales como titular firmó y ya debutó con Argentinos Juniors.

Sergio Romero se fue de Boca para sumarse a Argentinos Juniors. Foto: Reuters.

Otro que ya no estará más en el plantel xeneize será Ignacio Miramón, a quien se le finaliza su préstamo desde el Lille francés a fin de año.

La lista de nombres de los que se les termina el contrato en diciembre 2025 son: Javier García, Frank Fabra y Cristian Lema.

Ninguno de los cinco mencionados son titulares en la actualidad de Boca, e incluso varios de ellos ni siquiera son tenidos en cuenta para ir al banco de suplentes.

Frank Fabra supo ser un titular indiscutido y en este 2025 solo jugó en cuatro partidos. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Esto hace pensar que su ausencia quizá no sea tan sentida en el rendimiento de Boca de cara al 2026. Tal vez, por el desempeño que supo mostrar, el caso de Cristian Lema sea el que más impacte, porque en caso de estar bien físicamente, podría ser uno de los del 11 titular. Pero en la actualidad el defensor se entrena solo -apartado del plantel- y no pudo sellar su rescisión en el último mercado de pases, pero está asegurado que no seguirá en Boca. Y como el resto, lejos está de ser tenido en cuenta.

Cristian Lema se entrena apartado del plantel y en diciembre se irá de Boca. Foto: NA.

El otro caso a analizar es el del arquero Javier García. Si bien tranquilamente podría ser un arquero titular en otro equipo de Primera División, es clara la intención del guardameta de 38 años de querer permanecer en Boca, pese a no ser tenido en cuenta ni siquiera como suplente.

Javier García solo jugó en tres equipos a lo largo de su carrera: Boca, Tigre y Racing. Foto: NA.

¿Jugadores que cumplieron un ciclo en Boca? La respuesta final la tiene el cuerpo técnico y, por supuesto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.