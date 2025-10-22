Atención mundo Boca: se filtró el nombre apuntado para suceder a Russo en 2026 y no es Úbeda

Los rumores sobre cambios en la conducción del Xeneize llegan hasta el otro lado del Río de la Plata.

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca está en búsqueda de un nuevo entrenador. Aunque desde la dirigencia del club mostraron su conformidad con el trabajo llevado a cabo por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez -ayudantes del cuerpo técnico liderado por el póstumo DT-, los rumores sobre cambios en la conducción del Xeneize llegan hasta el otro lado del Río de la Plata.

Diego Aguirre, actualmente en Peñarol, es el supuesto apuntado. El Presidente Honorario del Carbonero, Juan Pedro Damiani, reveló que el Xeneize piensa en Diego Aguirre como una posibilidad para 2026.

“Sí, claro que Boca quiere a Diego Aguirre. No me lo dijo él, me preguntaron de Boca Juniors. El que me lo planteó es un amigo y le dije: ‘No me lo lleves porque para nosotros es muy importante, pero es ideal para Boca, para limpiar todo’”, explicó Damiani en el programa de streaming Horas Después.

Diego Aguirre (NA)

El ex presidente de Peñarol agregó: “No creo que Aguirre se vaya del club, es su lugar en el mundo. Es como Marcelo Gallardo en River Plate, como Carlos Bianchi en Boca Juniors, se queda a vivir en Peñarol si quiere. El entrenamiento está a 15 minutos de su casa y es Carlos Gardel en todos lados”, por lo que desestimó la salida del entrenador como una posibilidad.

El largo camino de Diego Aguirre

El DT del Manya tiene toda una historia vinculada con el equipo uruguayo. Aunque debutó en el Liverpool de Uruguay, se fue al Aurinegro cuando tenia 21 años. Al año siguiente ganaría la Copa Libertadores convirtiendo un gol agónico en el minuto 120 de la final contra América de Cali que lo dejaría en la historia grande del club.

En 1988 cruzaría el charco con destino a Europa, donde vistió las camisetas de Olympiacos y Fiorentina. Sin lograr asentarse, volvió al continente sudamericano y tuvo pasos por Inter de Porto Alegre, Sao Paulo y Portuguesa. Se retiró en el año 1999 en el club Rentistas, pero antes jugó en otros 10 equipos, entre ellos, Independiente.

En 2002 inició su carrera como entrenador y tuvo tres ciclos en el club de Montevideo. 2003-2004, 2010-2011 y desde 2023 hasta la actualidad. Todas las veces que dirigió al Manya salió campeón, y en esta edición, va puntero del campeonato uruguayo con cinco puntos de ventaja sobre el clásico rival, Nacional, a tres fechas del final.

En caso de llegar a Boca, no sería el primer paso del DT uruguayo por el futbol argentino. En 2016 se sentó en el banco de San Lorenzo para reemplazar a Pablo Guede. El ciclo del DT terminaría al año siguiente, tras quedar afuera de la Copa Libertadores por penales contra Lanús, en una serie que comenzó ganando 2-0.

Diego Aguirre Foto: REUTERS

En su estadía en el Ciclón alternó buenas y malas presentaciones. Fue el encargado de conducir la transición de un equipo de ídolos que había obtenido la única Copa Libertadores del club de Boedo, pero cuyos mejores años ya parecían haber pasado. En el plantel de Aguirre figuraban nombres pesados: Romagnoli, Ortigoza, Torrico y Bergessio. El precedente lo hace un buen candidato para un Boca que, según los hinchas, necesita una limpieza.

Sin embargo, una marca oscura mancha su CV, fue el primer DT de la gestión Lammens - Tinelli en no celebrar ningún título, situación que en los años siguientes se agravaría.