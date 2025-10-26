Con Mastantuono en el banco, el Real Madrid le ganó al Barcelona de Lamine Yamal en el clásico español

Fue 2 a 1 en un partido donde no faltó nada. Mbappé marcó un gol, le anularon uno y erró un penal.

Barcelona vs Real Madrid Foto: REUTERS

Por la fecha 10 de La Liga de España, Real Madrid y Barcelona volvieron a cruzarse. “El Clásico” quedó para los Merengues en el Bernabéu por 2 a 1.

El partido tuvo de todo: goles anulados, penal errado y a Kylian Mbappé como el gran protagonista, marcando uno de los goles que le dio a los blancos la victoria. Fermín López empató el encuentro hasta que Bellingham anotó el 2-1 definitorio.

El Clásico quedó para el Real Madrid Foto: REUTERS

Desarrollo del partido