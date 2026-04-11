Fecha retro en La Liga. Foto: La Liga

Durante la fecha 31 de La Liga, jornada que se desarrolla durante este fin de semana, el fútbol español vive una vuelta al pasado: los clubes utilizan camisetas retro y los fanáticos nostálgicos rememoran grandes momentos e ídolos de sus instituciones.

Pese a que no todos los clubes participaron del evento con sus equipaciones de juego, la movida marketinera fue un éxito y se esperan ventas millonarias en los shops de cada club.

Entre las más destacadas, podemos mencionar la del Deportivo Alavés, con un modelo vintage que estaba inspirada en la camiseta de Boca y que utilizó en el mejor momento de su historia: la final de la Copa UEFA de la temporada 2000-2001.

¿Cómo quedaría en la Liga Profesional?

Y si hablamos de nuestro fútbol, la AFA tendría muchos modelos hermosos y con mucha historia para repetir la estrategia del fútbol español.

Fecha retro en el fútbol argentino. Foto: Gentileza TyC Sports

En el caso de Boca, sin dudas la opción elegida debería ser el modelo del campeón del mundo del 2000. Sin embargo, ante la diferencia de sponsors, la opción elegida podría ser alguna de los primeros años de la década del 90, utilizadas por Batistuta o Latorre, entre otros.

En el caso de River, sin el problema de la diferencia de marcas, utilizaría un modelo emblemático, marcado por los títulos locales y que fue usada por figuras de la talla de Ortega, Crespo y Gallardo, entre otros.

Fecha retro en el fútbol argentino. Foto: Gentileza TyC Sports

A la hora de hablar de los clubes de Avellaneda, Independiente volvería a uno de sus títulos más recordados: la Supercopa de 1995 ante el Flamengo, con los cordones en el cuello y la inolvidable publicidad de Ades.

Fecha retro en el fútbol argentino. Foto: Gentileza TyC Sports

Del otro lado, Racing tendría la casaca con la que brilló el “Mago” Capria y el “Chelo” Delgado. Dicho equipo, estuvo cerca de la gloria en la Copa Libertadores y marcó una época con partidazos y golazos para el recuerdo.

Fecha retro en el fútbol argentino. Foto: Gentileza TyC Sports

A la hora de hablar de los clubes que protagonizan el “clásico porteño”, San Lorenzo cuenta con varios modelos emblemáticos pero el campeón del 1995 se queda con el premio. Gorosito, Silas, el gol del “Gallego” González en Rosario con el Bambino Veira en el banco, una huella imborrable en el corazón cuervo.

Fecha retro en el fútbol argentino. Foto: Gentileza TyC Sports

Por último, Huracán es otro de los clubes con camisetas muy recordadas. Sin embargo, el modelo de la marca de las tres tiras con botones y el sponsor del Banco Patricios, utilizada en 1997, sería una opción más que celebrada por los quemeros.

Fecha retro en el fútbol argentino. Foto: Gentileza TyC Sports

Opciones sobran y gustos también. El futbol argentino se merece una fecha retro para volver a disfrutar de modelos que quedaron en el corazón de los hinchas.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert