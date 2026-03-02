Franco Mastantuono, Real Madrid vs Getafe. Foto: EFE

El Real Madrid atraviesa un flojo presente. Este lunes, perdió 0-1 ante Getafe por la fecha 26 de La Liga de España y le pierde pisada al Barcelona en la lucha por el título. Para colmo de males, Franco Mastantuono se fue expulsado por hablarle al árbitro Alejandro Muñíz Ruiz y podría afrontar duras sanciones.

El único gol del partido en el Santiago Bernabéu llegó en el minuto 39 gracias al uruguayo Martín Satriano. En el conjunto visitante jugaron los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez.

El Real Madrid solo tuvo dos ocasiones de peligro y fueron en el segundo tiempo, gracias a los disparos de Antonio Rüdiger en el minuto 73 y del brasileño Rodrygo Goes en el 80.

Video: así fue la expulsión de Franco Mastantuono

La insólita expulsión de Franco Mastantuono llegó sobre el final del partido, a los 95’.

Cuando la pelota se encontraba en otra parte de la cancha, el árbitro Muñíz Ruiz se dio vuelta y le mostró la roja directa al ex River, presuntamente por protestar.

Franco Mastantuono fue expulsado en el Real Madrid. Video: ESPN

Ahora, queda esperar el informe del colegiado para saber las causas detrás de la expulsión y cuántos partidos de sanción recibirá Mastantuono.

El argentino no fue el único que vio la roja en el partido: Adrián Liso, del Getafe, también se fue al vestuario antes de tiempo, en su caso por doble amarilla, en el 96′.

El partido de Franco Mastantuono ante Getafe