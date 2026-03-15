El defensor marroquí vio la tarjeta roja a los 10 minutos del segundo tiempo. Foto: Captura de pantalla

El defensor del Getafe, Abdel Abqar, recibió la tarjeta roja directa a los 10 minutos del segundo tiempo en el duelo ante el Atlético de Madrid. La expulsión se produjo tras una acción antideportiva detectada por el VAR: el marroquí le pellizcó la entrepierna a Alexander Sorloth mientras el juego estaba detenido.

El partido se encontraba 1-0 a favor del conjunto dirigido por “El Cholo” Simeone gracias a un temprano gol del argentino Nahuel Molina a los 8 minutos. La incidencia de Abqar pasó inadvertida para el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias en primera instancia, pero el VAR intervino para mostrar que el defensor, sin que la pelota estuviera en disputa, agredió al delantero noruego en el centro del campo.

El defensor marroquí le pellizcó los testículos al Sorloth y el árbitro actuó a instancias del VAR.

La demora en la revisión generó confusión en las tribunas del Metropolitano, ya que el público inicialmente sospechaba de una infracción previa de Molina. Sin embargo, tras observar las imágenes, el juez no dudó en mostrarle la roja a Abqar. Por su parte, Sorloth fue amonestado con tarjeta amarilla debido a su reacción inmediata en la que derribó al defensor marroquí tras sujetarlo del brazo.

Este incidente representó la primera expulsión de Abqar en sus 17 presentaciones con la camiseta del Getafe. El central de 27 años, que llegó procedente del Alavés, cuenta además con siete amarillas y dos asistencias en su historial con el club madrileño.

A pesar de la superioridad numérica, el Getafe buscó el empate con insistencia, obligando al arquero argentino Juan Musso a lucirse con intervenciones clave, especialmente ante un cabezazo de Adrián Liso en el tramo final del encuentro. Finalmente, el partido terminó en victoria 1 a 0 de Atlético de Madrid.

Nahuel Molina convirtió el único gol del encuentro que le dio el triunfo al equipo del "Cholo" Simeone. Foto: EFE

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