Insólita expulsión en Atlético de Madrid - Getafe: un futbolista le pellizcó la entrepierna a su rival y vio la tarjeta roja
Se trata de Abdel Abqar, defensor del Getafe, quien fue expulsado a los 10 minutos del segundo tiempo por pellizcarle los testículos a Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid. El video.
El defensor del Getafe, Abdel Abqar, recibió la tarjeta roja directa a los 10 minutos del segundo tiempo en el duelo ante el Atlético de Madrid. La expulsión se produjo tras una acción antideportiva detectada por el VAR: el marroquí le pellizcó la entrepierna a Alexander Sorloth mientras el juego estaba detenido.
El partido se encontraba 1-0 a favor del conjunto dirigido por “El Cholo” Simeone gracias a un temprano gol del argentino Nahuel Molina a los 8 minutos. La incidencia de Abqar pasó inadvertida para el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias en primera instancia, pero el VAR intervino para mostrar que el defensor, sin que la pelota estuviera en disputa, agredió al delantero noruego en el centro del campo.
La demora en la revisión generó confusión en las tribunas del Metropolitano, ya que el público inicialmente sospechaba de una infracción previa de Molina. Sin embargo, tras observar las imágenes, el juez no dudó en mostrarle la roja a Abqar. Por su parte, Sorloth fue amonestado con tarjeta amarilla debido a su reacción inmediata en la que derribó al defensor marroquí tras sujetarlo del brazo.
Este incidente representó la primera expulsión de Abqar en sus 17 presentaciones con la camiseta del Getafe. El central de 27 años, que llegó procedente del Alavés, cuenta además con siete amarillas y dos asistencias en su historial con el club madrileño.
A pesar de la superioridad numérica, el Getafe buscó el empate con insistencia, obligando al arquero argentino Juan Musso a lucirse con intervenciones clave, especialmente ante un cabezazo de Adrián Liso en el tramo final del encuentro. Finalmente, el partido terminó en victoria 1 a 0 de Atlético de Madrid.
La agenda del Atlético de Madrid del Cholo Simeone
- Miércoles 18/3: Revancha de octavos de la Champions League ante el Tottenham (la ida fue 5-2 a favor del Atleti)
- Domingo 22/3: Derby frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
- Sábado 4/4: Recibe al Barcelona tras el parate por fecha FIFA.