Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de México

La vigésima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto, Gran Premio de México Foto: REUTERS

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, que este domingo tiene su carrera.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo.

En cuanto a la clasificación, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres y largará este domingo desde el puesto 20.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

A qué hora es la carrera del Gran Premio de México

El GP de México tiene este domingo desde las 17 horas de la Argentina la carrera.

Domingo 26 de octubre:

Carrera - 17:00

La decepción de Franco Colapinto

. Tras la clasificación, explicó que fue un fin de semana complicado y que tratará de mejorar para la carrera del domingo.

“Hoy fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, explicó el piloto argentino de Alpine.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Además, Colapinto remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.

“Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”, agregó.

Sobre el circuito y el fin de semana complicado, Colapinto señaló: “Vamos a ver qué pasa, pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno”.