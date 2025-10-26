El exabrupto de Colapinto durante la clasificación del GP de México donde terminó último

El piloto argentino no tuvo un buen rendimiento y la frustración se hizo presente de inmediato.

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Henry Romero Foto: REUTERS

Franco Colapinto protagonizó una jornada complicada durante la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1. En su último intento por avanzar a la segunda etapa de la qualy, el piloto argentino que representa Alpine sufrió un exceso que terminó por complicar su rendimiento y lo dejó en el último lugar de la tabla.

Es que el piloto argentino venía mejorando sus parciales, pero en una de las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez, pisó un piano, lo que hizo que perdiera el control del auto y se fue de ancho, lo que arruinó su vuelta rápida.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Por tanto, la frustración del pilarense se hizo presente de inmediato: es que por la radio, Colapinto lanzó un exabrupto que dio cuenta de su enojo.

“Piano de m...”, el enojo de Colapinto

La frustración por ese instante y segundos perdidos no se hizo esperar: “Piano de m...”, dijo Colapinto cuando su maniobra no salió como él esperaba.

Luego se disculpó, consciente de su exabrupto dicho por la radio y notablemente abatido por el resultado obtenido.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Ante la prensa, Colapinto analizó con autocrítica lo sucedido: “La Q2 era imposible. Creo que podríamos haber quedado 16° o 17°. Es un auto muy difícil. Le pegué a un piano y las gomas delanteras se levantaron en el aire. Siempre tenemos que buscar esa última milésima y no sale”, manifestó.

A partir de las 17.00 h de este domingo 26 de octubre, Colapinto intentará revertir la situación en el Gran Premio de México. Será una prueba exigente en un circuito complejo, pero contará con el apoyo de la afición latinoamericana, luego de haber competido en diferentes partes del mundo.