Elecciones en River: qué se vota y quiénes se presentan el 1 de noviembre

El Millonario renueva sus autoridades en un contexto adverso deportivamente, pero favorable en lo institucional. Los detalles.

Presidente de River, Jorge Brito. Foto: NA.

El sábado 1 de noviembre los socios del Club Atlético River Plate podrán ejercer su voto y elegir nuevas autoridades. El sucesor de Jorge Brito ocupará su lugar durante los próximos 4 años y saldrá de una de las 5 listas que ya se presentaron. Al no haber reelección posible, el estatuto del club lo prohíbe desde su última reforma, tendrá, sí o sí, un nuevo Presidente.

La elección se da en el marco de una situación adversa para el club de Núñez. La gestión Brito, a pesar de tener grandes logros en lo económico y el desarrollo del club, como la venta más cara de la historia o la renovación del estadio, que lo convirtió en el más grande de Sudamérica, no consiguió hacer pie en el ámbito deportivo. Eliminaciones tempranas de las copas internacionales, un funcionamiento irregular a lo largo de los años y ausencia de títulos importantes en las vitrinas, causaron el malestar de los hinchas que apuntan contra la figura presidencial.

Aun así, las reformas duraderas del club sobrevivirán a las comisiones directivas y existen otros hinchas que reconocen su buen desempeño como continuador de la gestión que inició Rodolfo D’Onofrio en 2013.

Jorge Brito, Stefano Di Carlo y Rodolfo D'Onofrio. Foto: X @stefanocdicarlo

Aquellos que deseen elegir a las nuevas autoridades deben que haberse asociado antes de agosto de 2022 y tener más de 16 años. El sábado 1 de noviembre, los socios con más de tres años de antigüedad podrán elegir entre las siguientes cinco listas:

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Di Carlo, Stéfano

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D’Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo

La elección cuenta con la novedad de ser la primera en realizarse con el voto electrónico y estos son los pasos para emitir el sufragio.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

Paso a paso para votar en las elecciones de River

En primer lugar, se debe mostrar el DNI, que debe presentarse de manera obligatoria en la mesa donde toque votar. Luego, el presidente de mesa entregará la Boleta Única Electrónica, y la misma deberá ponerse en la impresora de votación, con la flecha roja que aparece mirando hacia abajo.

En la pantalla aparecerán las cinco listas existentes y allí, con el dedo, se debe elegir la opción de preferencia. En caso de cometer un error en la elección, se puede reiniciar el proceso mediante un botón rojo. En caso de qué todo marche correctamente, se debe apretar el botón verde que confirma e imprime la boleta con el candidato elegido.

Una vez finalizada la selección se retira la boleta ya impresa y se dobla por la mitad, así de esa manera puede ser ingresada a la urna correspondiente, y de esa forma culmina todo el proceso de voto electrónico.