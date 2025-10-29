Elecciones en River: qué se vota y quiénes se presentan el 1 de noviembre
El sábado 1 de noviembre los socios del Club Atlético River Plate podrán ejercer su voto y elegir nuevas autoridades. El sucesor de Jorge Brito ocupará su lugar durante los próximos 4 años y saldrá de una de las 5 listas que ya se presentaron. Al no haber reelección posible, el estatuto del club lo prohíbe desde su última reforma, tendrá, sí o sí, un nuevo Presidente.
La elección se da en el marco de una situación adversa para el club de Núñez. La gestión Brito, a pesar de tener grandes logros en lo económico y el desarrollo del club, como la venta más cara de la historia o la renovación del estadio, que lo convirtió en el más grande de Sudamérica, no consiguió hacer pie en el ámbito deportivo. Eliminaciones tempranas de las copas internacionales, un funcionamiento irregular a lo largo de los años y ausencia de títulos importantes en las vitrinas, causaron el malestar de los hinchas que apuntan contra la figura presidencial.
Aun así, las reformas duraderas del club sobrevivirán a las comisiones directivas y existen otros hinchas que reconocen su buen desempeño como continuador de la gestión que inició Rodolfo D’Onofrio en 2013.
Aquellos que deseen elegir a las nuevas autoridades deben que haberse asociado antes de agosto de 2022 y tener más de 16 años. El sábado 1 de noviembre, los socios con más de tres años de antigüedad podrán elegir entre las siguientes cinco listas:
También podría interesarte
FRENTE FILOSOFÍA RIVER
- Presidente: Di Carlo, Stéfano
- Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés
- Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio
- Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano
- 1ª Vocal: Clara D’Onofrio
FRENTE LUNATI 2025
- Presidente: Pablo Lunati
- Vicepresidente 1°: Santiago Roca
- Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
- Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría
- 1° Vocal: Pablo Lunati
FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
- Presidente: Daniel Kiper
- Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
- Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni
- Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners
- 1° Vocal: Daniel Kiper
FRENTE RIVER PRIMERO
- Presidente: Luis Belli
- Vicepresidente 1°: Hernán Riso
- Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín
- Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
- 1° Vocal: Antonio Caselli
FRENTE RIVER SOMOS TODOS
- Presidente: Carlos Trillo
- Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin
- Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino
- Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
- 1° Vocal: Carlos Trillo
La elección cuenta con la novedad de ser la primera en realizarse con el voto electrónico y estos son los pasos para emitir el sufragio.
Paso a paso para votar en las elecciones de River
En primer lugar, se debe mostrar el DNI, que debe presentarse de manera obligatoria en la mesa donde toque votar. Luego, el presidente de mesa entregará la Boleta Única Electrónica, y la misma deberá ponerse en la impresora de votación, con la flecha roja que aparece mirando hacia abajo.
En la pantalla aparecerán las cinco listas existentes y allí, con el dedo, se debe elegir la opción de preferencia. En caso de cometer un error en la elección, se puede reiniciar el proceso mediante un botón rojo. En caso de qué todo marche correctamente, se debe apretar el botón verde que confirma e imprime la boleta con el candidato elegido.
Una vez finalizada la selección se retira la boleta ya impresa y se dobla por la mitad, así de esa manera puede ser ingresada a la urna correspondiente, y de esa forma culmina todo el proceso de voto electrónico.