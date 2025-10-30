Copa Argentina: horario, fecha y lugar confirmados para la definición del torneo

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán un partido definitorio cuyo resultado coronará, por primera vez en esta competición, a uno de los dos equipos.

El trofeo de la Copa Argentina Foto: @Copa_Argentina

La última parte del año guarda grandes momentos para los fanáticos futboleros. No solo se define el campeón del Torneo Clausura, sino también los clasificados a la Copa Libertadores, que tendrá una instancia clave en el Superclásico y con el campeón de la Copa Argentina.

La competición de la que participan buena parte de los equipos asociados a la AFA es la más estable de los últimos años: es el único formato que no ha sufrido cambios desde su reinauguración en 2011.

Este año habrá, sí o sí, un nuevo campeón del torneo más regional. Ni Argentinos Juniors ni Independiente Rivadavia de Mendoza cuentan con este título en sus vitrinas e incluso será la primera vez que ambos equipos llegan tan lejos en la competición.

En su recorrido, la Lepra Mendocina dio el batacazo contra River en las semifinales, eliminándolo por penales. Anteriormente, tuvo que vencer a Tigre, Central Córdoba, Platense y Estudiantes de Buenos.

Copa Argentina Foto: NA

Por otro lado, el Bicho de Paternal tuvo que derrotar a Belgrano, Lanús, Aldosivi, Excursionistas y Central Norte.

Según informó la AFA, la final del torneo será el miércoles 5 de noviembre a las 21.10 en el estadio de Instituto, en Alta Córdoba. Se utilizará el VAR por primera vez en la edición.

Cabe recordar que, además de obtener un título, el ganador del encuentro se asegurará disputar la próxima edición de la Copa Libertadores. En el caso del equipo de La Paternal, es uno de los cuales pelea cabeza a cabeza por un cupo en la Tabla Anual.

En caso de empate durante los 90 minutos, el partido se definirá por la pena máxima. Una tanda de penales para ver quién es el campeón.

Los caminos de los equipos hasta la final de la Copa Argentina

El camino de los campeones Foto: @Copa_Argentina

Argentinos Juniors

3-0 Central Norte | 32avos de final

3-0 Excursionistas | 16avos de final

2-1 Aldosivi | Octavos de final

1-0 Lanús | Cuartos de final

2-1 Belgrano | Semifinal

Independiente Rivadavia