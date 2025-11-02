La contundente publicación de “Dibu” Martínez tras su error en Aston Villa-Liverpool: “Nunca pierdo”

El arquero de la Selección Argentina respondió a las críticas recibidas después de un fallo que derivó en el primer gol de los ‘Reds’ en la derrota 2 a 0 de Aston Villa, por la décima fecha de la Premier League.

"Dibu" Martínez; Liverpool vs. Aston Villa; Premier League. Foto: Reuters (Phil Noble)

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser noticia este sábado tras un error en la derrota 2 a 0 del Aston Villa ante Liverpool, por la décima fecha de la Premier League. Lejos de la autocrítica, el arquero respondió con una contundente publicación.

“ “Yo nunca pierde. O gano o aprendo”, escribió “Dibu”, en su cuenta de Instagram.

Justamente, durante el cierre del primer tiempo de Liverpool-Aston Villa, un impreciso pase de “Dibu” Martínez a su compañero Pau Torres derivó en el gol de Mohamed Salah, quien no perdonó el arquero argentino.

Además de dicho tanto, por el cual el guardameta campeón del mundo con la Selección Argentina recibió críticas, también recibió un segundo gol, obra de Ryan Gravenberch, asistido por Alexis Mac Allister, a los 58 minutos.

El error de "Dibu" Martínez ante Liverpool. Créditos: X @SC_ESPN

De esta manera, los ‘Villanos’ perdieron 2 a 0 contra los ‘Reds’ en su visita a Anfield Road y quedaron décimos primeros en la tabla de posiciones con 15 puntos, mientras que Liverpool llegó a 18 unidades.

El Aston Villa de “Dibu” Martínez volverá a jugar jueves 6 de noviembre, cuando reciba como local a Maccabi Tel-Aviv (Israel), por la cuarta fecha de la Europa League. El domingo 9 recibirá a Bournemouth, por la Premier League.

