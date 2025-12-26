Entre los mejores del mundo del fútbol: las posiciones de Messi, “Dibu” Martínez y Scaloni en el prestigioso ranking IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) compartió su ranking con los mejores futbolistas del mundo. La posición de los argentinos y quiénes recibieron los galardones más importantes.

Los argentinos en el top de la IFFHS Foto: canal26

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), elabora año a año un ranking general de los mejores jugadores de la temporada. Los argentinos fueron protagonistas de esta edición con desempeños irregulares: Messi ganó lugares en la clasificación, Lionel Scaloni se mantuvo entre los tres mejores y el “Dibu” Martínez perdió varias posiciones.

Los argentinos destacados en el ranking de la IFFHS

“La Pulga” fue nominado como el cuarto mejor jugador creativo del mundo, logrando avanzar una posición respecto del año pasado, en la que había terminado quinto. El dueño de la tabla fue el portugués Vitinha, volante del Paris Saint Germain, que ganó la Champions League, la Ligue One y llegó a la final del Mundial de Clubes. Lo siguieron Pedri y Lamine Yamal.

Lionel Messi, campeón de la MLS con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Scaloni, quien había quedado segundo en la edición del año anterior, mantuvo su lugar en el podio, pero perdió una posición, quedando como el tercer mejor entrenador de selecciones del mundo. El ganador fue el español Luis de la Fuente, con un total de 136 puntos.

Roberto Martínez, el director técnico de Portugal, se posicionó segundo, gracias a la obtención de la Nations League 2025. En aquella edición, su rival fue España y logró imponerse por penales 5 a 3, tras empatar 2-2 en los 120 minutos de juego.

Lionel Scaloni no pudo repetir las hazañas conseguidas en 2023 y 2024, pese a haber clasificado primero y con varias fechas de anticipación al Mundial 2026 en las Eliminatorias Sudamericanas. Cosechó 59 puntos.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez fue el argentino que más perjudicado se vio en la elaboración del ranking de la IFFHS. El argentino venía de ocupar un lugar entre los mejores arqueros del mundo en 2024, pero esta temporada en el Aston Villa lo terminó bajando en la clasificación.

El marplatense terminó séptimo. El número uno se lo llevó el italiano Gianluigi Donnarumma, que compartió equipo y premios con Vitinha en el Paris Saint Germain. Detrás de él se posicionaron Thibaut Courtois, Yan Sommer, Manuel Neuer, David Raya y Alisson Becker.

Emiliano "Dibu" Martínez; Aston Villa. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

Otros premios repartidos por la IFFHS

Además de los galardones mencionados, otros jugadores fueron premiados por la organización. El francés Ousmane Dembélé coronó un año perfecto llevándose la santísima trinidad: Ballon D’Or, Premio The Best y Mejor Jugador del Mundo según la IFFHS.

Clement Turpin, el árbitro galo, fue elegido como el mejor juez de todo el mundo con 65 puntos. Ningún argentino ni sudamericano se encuentra en el ranking.

Luis Enrique fue elegido como el mejor entrenador a nivel clubes del mundo. El podio se completó con Enzo Maresca, del Chelsea; y Hansi Flick, del Barcelona. Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, ocupó la novena posición; y Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, quedó décimo.