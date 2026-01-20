Emiliano Dibu Martínez, arquero titular de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

El “Dibu” Martínez podría cambiar de club. El mercado de pases del viejo continente comienza a moverse y un gigante europeo quiere al arquero de la Selección Argentina. Así lo hizo saber el Inter de Milán, que ya tanteó al entorno del jugador y está realizando los primeros contactos formales para quedarse con los servicios del guardameta argentino.

En Milán, es visto como el heredero predilecto del arco Nerazurro. Su característico temperamento, su capacidad como líder y su gran habilidad defendiendo la línea de cal lo hacen una opción seductora para el equipo presidido por el Pupi Zanetti, que busca consolidarse como una institución referente en Europa, y por eso debe mantener una pisada fuerte y constante sobre la Champions League.

El Dibu Martínez podría terminar su ciclo en el Aston Villa. Foto: Action Images via Reuters

Los planes de Zanetti para sumar otro referente argentino

No es la primera vez que Il Biscione va en busca del marplatense. Desde su actuación estelar en el Mundial 2022 en Qatar, los italianos están pendientes de la situación del arquero. En el último mercado de pases, la operación estuvo a punto de concretarse, pero un avance más decidido del Manchester United frenó la transferencia, y después los Red Devils terminaron sin definir su adquisición.

El plan de Inter sería sumar al arquero con el inicio de la nueva temporada, es decir, una vez finalizado el Mundial 2026. Según fuentes locales, la dirigencia tiene como objetivo apostar por un arquero de jerarquía internacional que pueda sostener el proyecto deportivo durante varias temporadas.

Lo que más complica la situación del Dibu es su contrato con el club inglés, ya que está ligado a Los Villanos hasta junio de 2029. Sin embargo, no se trata de un jugador intransferible para Aston Villa y, en los sucesivos mercados de pases, su salida estuvo cerca.

Dibu Martínez en el entrenamiento de Argentina a beneficio de las víctimas de la inundación de Bahía Blanca. Foto: EFE/Juan Ignacio

Además, el club milanés busca un reemplazo que dé garantías al ocupar el lugar de Yann Sommer, el arquero suizo de 37 años con miras a retirarse esta temporada. En caso de concretarse, los tres palos de San Siro contarán con sobrada garra criolla para ser defendidos.

Los argentinos del Inter de Milán

Si el Dibu se suma al club italiano, será el tercer argentino en la plantilla del puntero de la Serie A. Además de Lautaro Martínez, el 10 y capitán del equipo, los italianos tienen a Tiago Tomás Palacios, un futbolista que hizo las inferiores en Talleres, tuvo un breve paso por Independiente Rivadavia, y juega de defensor central.

Además, alargaría una lista de más de 50 nombres, conformada por argentinos que vistieron la camiseta azul y negra, entre los que están Diego Milito, Diego Simeone, Javier Zanetti y el técnico Helenio Herrera, el creador del característico estilo italiano, el Catenaccio.