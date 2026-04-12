El Cuti Romero lesionado Foto: REUTERS

La ilusión de los hinchas argentinos rumbo al Mundial 2026 sufrió un fuerte sacudón en las últimas horas. Dos piezas claves del equipo de Lionel Scaloni encendieron las alarmas con situaciones físicas que generan extrema atención en el cuerpo técnico: Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero. Ambos encabezan las noticias deportivas del día y siembran incertidumbre en la recta final hacia la cita máxima.

Dibu Martínez, fuera a último momento y con gestos de dolor

El arquero titular de la Selección argentina vivió una situación inesperada durante la previa del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Premier League. Martínez, que estaba confirmado como titular, mostró claras señales de molestia física durante la entrada en calor y finalmente no salió al campo de juego, decisión que tomó el cuerpo técnico encabezado por Unai Emery tras observar la incomodidad del campeón del mundo.

Dibu Martínez y un futuro incierto en Aston Villa Foto: Instagram @emi_martinez26

Las imágenes captadas por la transmisión televisiva mostraron al Dibu realizando movimientos con evidentes gestos de dolor, lo que derivó en su desafectación inmediata. En su lugar atajó Marco Bizot, mientras que el joven James Wright, sin debut en Primera, ocupó un lugar en el banco de suplentes. Si bien aún no hay un parte médico oficial, todo indica que se trataría de una molestia muscular, por lo que se esperan estudios médicos en las próximas horas para determinar el grado de la lesión.

Esta situación preocupa especialmente a Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que faltan poco más de dos meses para el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 y que Martínez es una de las columnas del equipo tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

Cuti Romero salió llorando y encendió otra alarma

Como si el panorama no fuera ya inquietante, horas más tarde llegó otra noticia que generó impacto. Cristian Romero fue reemplazado en el partido del Tottenham ante Sunderland y abandonó el campo de juego entre lágrimas, un gesto que rápidamente encendió la preocupación en la Selección argentina.

El Cuti Romero se retiró lesionado. Video: Sport Center

El defensor central, habitual titular para Scaloni, se retiró visiblemente afectado y con signos de frustración y dolor. Aunque tampoco se difundió aún un diagnóstico oficial, el hecho de que haya salido llorando incrementó las especulaciones sobre una posible lesión de gravedad. Desde el entorno del Tottenham indicaron que el cambio fue preventivo, pero se aguardan estudios para conocer el alcance real del problema físico.

El Cuti Romero lesionado Foto: REUTERS

Scaloni, atento y con el foco en la recuperación

La coincidencia temporal de ambas situaciones no pasó desapercibida. En menos de un día, el seleccionado argentino perdió momentáneamente a su arquero titular y a uno de sus defensores más importantes. Esto ocurre justo en una etapa clave, cuando el cuerpo técnico comienza a definir la lista definitiva para el Mundial 2026.

Desde la AFA siguen de cerca la evolución tanto de Dibu Martínez como de Cuti Romero. La prioridad es no apresurar regresos y garantizar que ambos lleguen en óptimas condiciones físicas. La experiencia reciente indica que Scaloni suele ser cauto en este tipo de contextos, priorizando la recuperación total antes de cualquier compromiso.

La calma, condicionada por los próximos partes médicos

Por ahora, todo queda supeditado a los estudios médicos y a los informes que lleguen desde Inglaterra. En el mejor de los escenarios, ambas situaciones podrían tratarse de molestias menores. Sin embargo, la imagen del Dibu marginado a último momento y la salida llorando del Cuti explican por qué la palabra “alarma” domina los titulares.

La Selección argentina avanza en su preparación con el objetivo claro de defender la corona mundial. El desafío ahora será gestionar la incertidumbre, cuidar a sus figuras y sostener la calma en el tramo decisivo hacia el Mundial 2026, donde cada detalle cuenta y cada lesión genera un impacto inmediato en todo el país.