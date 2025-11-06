La definición de la Fórmula 1, al rojo vivo: ¿puede haber nuevo campeón en el Gran Premio de Brasil?

Este fin de semana se disputa la carrera en Interlagos, en el marco de la intensa pelea por el campeonato entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris. Foto: Reuters

La Fórmula 1 entra en su etapa definitiva en 2025. El próximo fin de semana se disputa el Gran Premio de Brasil, que puede marcar cambios en la pelea por el título que se disputan Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren y Max Verstappen de Red Bull.

La actividad que inicia el viernes 7 de noviembre tendrá la particularidad de que será un fin de semana sprint, ya que el sábado se disputará la carrera sprint. Este desafío ofrece una nueva chance de sumar, algo muy valioso para los tres contendientes para el campeonato de pilotos.

Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

Norris, Piastri y Verstappen: ssí está el campeonato de Fórmula 1

A falta de cuatro carreras, Lando Norris está en lo más alto del torneo con 357 puntos. Lo sigue su compañero de equipo, Oscar Piastri, a solo una unidad del británico. El podio lo completa Max Verstappen, que se ubica a 36 puntos de distancia del líder.

En el Gran Premio de Brasil, habrá en juego un total de 33 puntos. Por un lado, el ganador de la sprint puede llevarse 8 unidades, mientras que otros 25 se entregan para el vencedor de la carrera del domingo en el circuito de Interlagos.

La pelea por el título de la Fórmula 1. Foto: X F1

De esta manera, con la poca diferencia que hay entre los tres contendientes, es imposible que se defina un nuevo campeón de la Fórmula 1 en Brasil.

¿Se puede definir el campeonato en el Gran Premio de Brasil?

El calendario indica que, más allá de Interlagos, se debe disputar el Gran Premio de Las Vegas entre el 21 y 23 de noviembre, el Gran Premio de Qatar (con sprint) entre el 28 y 30 de noviembre y el Gran Premio de Abu Dhabi entre el 5 y 7 de diciembre. Estos tres GPs suman un total de 83 puntos en juego, por lo que falta para que se defina el ganador.

Lo cierto es que los únicos tres que todavía siguen en carrera para la pelea son Norris, Piastri y Verstappen. La dupla de McLaren sacaba una diferencia notable, aunque el cuatro veces campeón con Red Bull achicó mucho la brecha, y se sumó a la lucha en la recta final de la temporada.

Max Verstappen y Lando Norris, cabeza a cabeza, en el GP de Miami 2025. Foto: Reuters (Brian Snyder)

Gran Premio de Brasil 2025: días y horarios de la actividad en Interlagos

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.