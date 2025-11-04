Una histórica escudería de la Fórmula 1 cambiará su nombre y logo: cuál es y cómo pasará a llamarse en 2026

La emblemática marca, relacionada en el pasado con Franco Colapinto, llevará las siglas de una empresa de software australiana. Además, volverá a usar el diseño tradicional de su logo, aquel que llevó durante los 9 Campeonato de Constructores que ganó en la F1.

Williams Racing cambiará de nombre y logo a partir de 2026. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 todavía no finalizó y ya comienzan a conocer noticias sobre el próximo año, debido a que una histórica escudería anunció que cambiará su nombre y su logo en 2026.

¿De cuál se trata? Williams Racing, la escudería donde debutó Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo que, a partir de enero, se llamará Atlassian Williams F1 Team.

Williams cambiará su nombre y su logo a partir de 2026. Créditos: X @WilliamsRacing

“Me enorgullece que, a partir del próximo año, seamos conocidos como Atlassian Williams F1 Team”, expresó el director de equipo James Vowles, sobre el acuerdo con la empresa de software australiana.

Además del nombre, Williams también modificará su logo, ya que volverá a su diseño tradicional, una reinterpretación del siglo XXI de la famosa ‘W hacia adelante’ de Frank Williams, su fundador, en el año 1977.

James Vowles y Franco Colapinto, juntos en Williams Racing. Foto: X @WilliamsRacing

“Como equipo, nos inspiramos en nuestro pasado, pero estamos entusiasmados por el futuro y comprometidos con escribir un nuevo capítulo ganador en la historia de Williams“, indicó Vowles, respecto al nuevo logo.

Por otro lado, Marcus Prosser, encargado del marketing de la estructura, agregó: “Está inspirado en nuestro pasado, confiamos en nuestro futuro y tenemos clara nuestra identidad: un equipo de Fórmula 1 campeón con un ardiente deseo de volver a ganar“.

Carlos Sainz, actual piloto de Williams Racing. Foto: Reuters (Jerome Miron)

Y subrayó: “Esperamos que a nuestros fans actuales y leales les encante. Pero también esperamos que conecte a una nueva generación con nuestro increíble legado, construyendo la comunidad de fans de Williams que nos llevará a nuestra próxima victoria″.

A lo largo de toda su historia, Williams ganó 9 Campeonatos de Constructores y 7 de Pilotos. Además, sumó 114 victorias, 314 podios (33 dobletes) y 3.768 puntos en 871 Grandes Premios de la F1.

El legado y el futuro de Williams en la Fórmula 1

Durante casi 50 años en la Fórmula 1, Williams forjó un legado basado en la innovación, independencia y determinación de ganar, atrayendo a decenas de millones de aficionados dedicados en todo el mundo.

Carlos Sainz (izquierda) y Alex Albon (derecha), los dos pilotos actuales de Williams Racing. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

Ahora, bajo la propiedad de Dorilton Capital, con Vowles como director del equipo y pilotos de clase mundial como Carlos Sainz y Alex Albon, el equipo está impulsado a marcar el comienzo de una nueva era de éxito con la misma pasión y los mismos valores en su corazón.

