La publicidad viral con la que presentaron la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026: “Quiero”

Con la participación de jugadores como Lionel Messi y Dibu Martínez, Adidas lanzó un comercial para mostrar la ropa que utilizará la Albiceleste en Estados Unidos, México y Canadá.

La publicidad de la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: Capturas

Ante la llegada del Mundial 2026, Adidas comenzó la presentación de las camisetas que los países que viste, por lo que la Selección Argentina no fue la excepción. A través de un divertido comercial, distintos jugadores y hasta el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, juegan al truco.

De cara a Estados Unidos, México y Canadá 2026, se conoció la nueva camiseta que utilizará la Albiceleste. Humor, participaciones celebradas, como la de Bizarrap y Ángel Di María, e ilusión por la búsqueda de una conquista protagonizan este clip que se hizo viral en las redes.

El anuncio de la Selección Argentina. Video: AFA.

El momento final de la partida se da entre Lionel Messi y Chiqui Tapia, cuando el presidente canta el “Quiero vale cuatro”, en un guiño a la búsqueda de la cuarta Copa del Mundo. Finalmente, el capitán de la Selección Argentina dice: “Quiero”. La canción que acompaña el video es “Tengo”, en la versión que hace Divididos de la original de Sandro.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Adidas

Cómo es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La camiseta tiene los típicos bastones celestes y blancos, con la peculiaridad de que los celestes irán de un tomo más oscuro en sus extremos a uno más claro en el centro.

El diseño combina historia, innovación y homenaje, ya que está inspirada en los tres títulos mundiales que tiene la Albiceleste: 1978, 1986 y 2022.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: Adidas

El cuello de la camiseta tiene la inscripción interior “1893″, en referencia al año de fundación de AFA. Por otro lado, los detalles dorados son un guiño a la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

Adidas presentó otras 21 camisetas en simultaneo, en los que aparecen países que clasificaron al Mundial y otros que no, como es el caso de Chile o selecciones europeas como Alemania o España, quienes todavía no aseguraron su boleto.