Dónde comprar la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026: cuánto sale

Junto con Adidas, la Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente el diseño de la camiseta que utilizarán los dirigidos por Lionel Scaloni.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Adidas

Adidas, junto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentó este miércoles la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Las fotos de la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La camiseta tiene los típicos bastones celestes y blancos, con la peculiaridad de que los celestes irán de un tomo más oscuro en sus extremos a uno más claro en el centro.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Adidas

El diseño combina historia, innovación y homenaje, ya que está inspirada en los tres títulos mundiales que tiene la Albiceleste: 1978, 1986 y 2022.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Video: X.

El cuello de la camiseta tiene la inscripción interior “1893″, en referencia al año de fundación de AFA. Por otro lado, los detalles dorados son un guiño a la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

Adidas presentó otras 21 camisetas en simultaneo, en los que aparecen países que clasificaron al Mundial y otros que no, como es el caso de Chile o selecciones europeas como Alemania o España, quienes todavía no aseguraron su boleto.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: Adidas

Dónde conseguir la camiseta de Argentina del Mundial 2026: precios y fechas

Desde este jueves 6 de noviembre, la camiseta estará disponible en el sitio de Adidas, así como también en algunas tiendas físicas seleccionadas.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: Adidas

El precio es de $149.999 en su versión fan y $219.999 para la versión jugador. La misma está confeccionada con tecnología CLIMACOOL+.

Thomas Mace, vicepresidente de diseño de Adidas Football, expresó que “diseñar los uniformes para la Copa Mundial 2026 fue un proceso de honrar la identidad única de cada nación mientras empujamos los límites de la innovación”.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Adidas

Tal como se esperaba, Lionel Messi es la cara de la presentación para Argentina, aunque también hay otras figuras de la Albiceleste como Rodrigo De Paul y Dibu Martínez.