Messi a corazón abierto: los motivos por los que todavía no confirmó su participación en el Mundial 2026

El futbolista del Inter Miami es una incógnita para la Selección Argentina de cara al próximo Mundial. En una entrevista, reveló sus razones.

Lionel Messi; Argentina vs Venezuela. Foto: Reuters

Lionel Scaloni tiene una llamativa incógnita de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de la presencia de Lionel Messi, quien todavía no confirmó si estará en el torneo con la Selección Argentina y en las últimas horas el futbolista dio sus motivos.

Durante un reportaje con el diario Sport de Barcelona, el rosarino se sinceró sobre su futuro con la Albiceleste. Allí, se refirió a su físico y la exigencia que representa jugar un Mundial, que será el sexto de su carrera.

Lionel Scaloni y Lionel Messi. Foto: EFE

Ante la consulta sobre sus próximos meses, explicó: “Nuestra temporada es distinta. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial. Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”.

Y sumó: “No quiero ser una carga para la Selección, me quiero sentir bien físicamente”.

Messi hizo referencia a su año con el Inter Miami, ya que su temporada termina mucho antes que en Europa y pueden pasar meses de inactividad.

Y siguió: “Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial, lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Hasta el momento, no hay certeza de la fecha que se puso como límite Lionel Messi. La última fecha FIFA previa al Mundial se daría en marzo 2026, donde se disputaría la Finalissima ante España. Este desafío puede ser una incentivación para el capitán de la Selección Argentina.

Qué dijo Messi sobre su salida del Barcelona

Lionel Messi visitó el Camp Nou el pasado domingo por la noche, en una visita improvisada que ni siquiera fue advertida a los dirigentes del Barcelona. Durante la entrevista, volvió a referirse a su salida.

El mensaje de Messi para el Barcelona. Foto: Instagram.

“A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba”, indicó.

Y siguió sobre la expectativa que tenía para su carrera: “Me imaginaba jugando toda mi carrera en Barcelona y después sí, venir para acá, como hice. Fue un poco rara la despedida también, por la situación y por todo, pero creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado”.

“Extrañamos mucho Barcelona; los nenes y mi mujer hablamos todo el tiempo de la ciudad. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, completó.