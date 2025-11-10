Lionel Messi fue al Camp Nou y le hizo un inesperado guiño a Barcelona: “Ojalá algún día pueda volver”

El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami subió un hilo de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue “inmensamente feliz”.

Lionel Messi, Barcelona. Foto: EFE.

Lionel Messi hizo un posteo este lunes que sorprendió e ilusionó a los hinchas del Barcelona. “Ojalá algún día pueda volver”, escribió el futbolista desde el Camp Nou.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió Messi en su posteo.

El mensaje de Messi para el Barcelona. Foto: Instagram.

La publicación, como era de esperarse, se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los “blaugranas”. El posteo de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar “un partido homenaje” para Messi con el estadio lleno, como una “hermosa manera de inaugurar el Camp Nou”.

Lionel Messi en el America Business Forum: de sus expectativas para el próximo Mundial a la renovación con Inter Miami

Lionel Messi participó este miércoles del America Business Forum (ABF), la “cumbre de líderes” que reúne a personalidades de distintos ámbitos como Javier Milei, Donald Trump, María Corina Machado o Rafael Nadal.

Durante su intervención, el astro argentino, que habló luego del presidente de la FIFA Gianni Infantino, señaló: “Dios me regaló un don, desde muy chiquito fui así, lo tuve... Pero en el camino hice muchos sacrificios para fortalecer el don que tenía, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande”.

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Sobre su paso al Inter Miami, afirmó que mudarse a la ciudad de la Florida “significa mucho”. “Elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo hace que las cosas sean mucho más fáciles”, sumó para luego agradecer a sus habitantes.

“Después del Mundial no se puede pedir más nada. Encima la gané después de haber conseguido todo a nivel club, individual y con la Selección Argentina”, señaló Messi sobre la presea en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sobre los malos momentos, afirmó que siempre intentó “sacar cosas positivas de las derrotas. Hay que entender que es un deporte y a veces se gana y otras se pierda, pasa en todos lados. Después, con mi familia y mi gente... en los peores momentos es que la gente que te quiere de verdad está al lado tuyo”.

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

“Cuando gané el Mundial tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación que el que tuvo la suerte de vivirlo sabe cómo es”, agregó.

Con la próxima Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, Messi señaló que “este Mundial va a ser extraordinario por la capacidad organizativa de EEUU. Ojalá se sepa aprovechar para seguir creciendo, tengo la expectativa muy alta porque el país está preparado para hacerlo de esa manera”.