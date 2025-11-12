Apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo: dónde fue hallada

A través de las redes sociales, se conoció el sitio en que la casaca fue encontrada por un productor rural. Mirá las fotos, en la nota.

La camiseta de Miguel Ángel Russo fue hallada en Uruguay. Foto: x

El sábado 18 de octubre Boca recibió a Belgrano de Córdoba en La Bombonera. El partido fue más que especial, ya que fue el primer encuentro luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, por lo que tuvo distintos homenajes, tanto en cancha como en las tribunas.

Uno de los gestos preparados por el Xeneize para el entrenador fallecido estuvo en la suelta de una camiseta que llevaba su nombre y tenía atados una serie de globos. Obviamente, la ofrenda tomó vuelo y se perdió se vista de los presentes, aunque finalmente fue hallada.

El homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo. Foto: Captura

Dónde apareció la camiseta de Russo del homenaje en La Bombonera

Dos días después de la victoria en el Superclásico ante River, se conoció la noticia de que la camiseta apareció en Uruguay, a largos kilómetros de La Bombonera.

“Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, escribió el periodista Pepe Temperan en su cuenta de X.

La camiseta de Miguel Ángel Russo fue hallada en Uruguay. Foto: X

Las imágenes del hallazgo muestran los globos desinflados pero un detalle no pasó desapercibido: la camiseta que llevaba el nombre de Miguel Ángel Russo y la inscripción “1958-∞" estaba intacta.

En más detalles sobre el sitio de la aparición de la casa de Boca, se dio en el pueblo de Cañada Nieto, que tiene solo 430 habitantes, y está ubicado en el oeste de Uruguay.

Banderas en homenaje a Miguel Ángel Russo. Foto: X @la12tuittera

Qué le dijo Russo a Ubeda en la última charla que tuvieron

Claudio Úbeda consiguió la victoria más importante de su carrera como entrenador ante River, el pasado domingo. Horas después, fue entrevistado y recordó con cariño a Miguel Ángel Russo, ya que fue su ayudante de campo hasta sus últimos días.

“Como me hubiese dicho Miguel en instancias previas a un partido así: ‘tranquilito’. Trato de que sea así no sólo mientras dirijo, sino que es nuestro estilo de vida, lo que no quiere decir que la previa no sea intensa o no haya ansiedad o nerviosismo, porque uno lo tiene que vivir. Pero tenemos que tratar de transmitirles a los jugadores tranquilidad y en eso nos focalizamos”, comentó en primer lugar.

Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda. Foto: Instagram

Tras el partido, la hincha de Boca desplegó una bandera en honor a Russo: “Me emocioné mucho porque vi la bandera de Miguel, sabía lo importante que para él y para todos nosotros era poder entrar en la Copa Libertadores. Es imposible no emocionarse y acordarse de él, apenas me encontré de frente con Juvenal Rodríguez”.

“La pérdida de Miguel es un golpe durísimo, era nuestro padre. Cuando se te va el líder del que esperás que te diga: ‘esto está bien, esto no, metele para adelante con esto’, es difícil de un día para el otro encontrarte sin esa persona, es difícil rellenar ese espacio vacío. Estamos tratando de honrar mucho todo lo que aprendimos de él”, reconoció.

Por último, recordó su última charla con Russo: “Fue cortita, en su departamento. Estábamos con Juvenal, no me acuerdo antes de qué partido. Y lo último que nos dijo fue: ‘pónganse duros, pónganse firmes que van a salir adelante’”.