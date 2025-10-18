Video: con pasacalles, banderas y la presencia de su familia, así fue el homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El “Xeneize” recordó al director técnico recientemente fallecido con una emotiva ceremonia en el Estadio Alberto J. Armando en la previa del duelo ante Belgrano. El gesto de su amigo Juan Román Riquelme.

El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Foto: Instagram @bocajrs

Una emotiva postal tuvo lugar este sábado en La Bombonera, donde Boca Juniors realizó un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa al duelo ante Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Clausura, donde hinchas a jugadores y familiares honraron al experimentado DT.

Cabe señalar que el recuerdo al director técnico recientemente fallecido empezaron en el momento que el plantel “xeneize”, ahora comandado por Claudio Úbeda, partió rumbo al estadio, ya que el micro que traslada a los jugadores fue ploteado con la imagen de Russo para inmortalizarlo.

El micro de Boca con la cara de Miguel Ángel Russo. Foto: Redes sociales

Además, los pasacalles con la leyenda “Miguel siempre en nuestros corazones” inundaron las calles de La Boca.

Así fue el homenaje de Boca a Russo

En las tribunas, se desplegó una enorme bandera dedicada al entrenador, además de otras más pequeñas y una en el palco del presidente del club y amigo de Miguel, Juan Román Riquelme.

“Eternamente gracias Miguel. Fuerza a la familia”, rezaba el trapo desplegado por La 12. Por su parte, el mensaje de Riquelme fue: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”, acompañado con una foto de ambos.

Banderas en homenaje a Miguel Ángel Russo. Foto: X @la12tuittera

Además, la pantalla gigante de La Bombonera también fue protagonista: además de la imagen de Russo, antes del cotejo se mostró un video con los grandes momentos del DT en el “Xeneize”

El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Video: ESPN

Posteriormente, se llevó a cabo un minuto de silencio correspondiente con los dos equipos en cancha. Los jugadores de Boca lucieron un brazalete negro en señal de luto y una camiseta especial con el diseño de Miguelo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007.

Los 22 jugadores se unieron en la mitad de cancha, donde el capitán “xeneize” Leandro Paredes y el DT Claudio Úbeda lanzaron una casaca al cielo, atada con globos azules y amarillos.

La camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

“Miguel nos va a seguir guiando, nosotros tomamos esa fuerza, tenemos que tomar esas riendas de decir ‘acá estamos nosotros’, tenemos que ganar este partido, sabemos que quedamos arriba, tenemos que tomarlo con responsabilidad y seguir haciendo como venimos haciéndolo”, señaló Miguel Merentiel en la previa al duelo ante Belgrano.

Cuándo juegan Boca y Barracas el partido reprogramado por la muerte de Russo

La Liga Profesional de Fútbol anunció cuándo se jugará el partido entre Barracas Central y Boca, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro había sido postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo.

Las autoridades del fútbol argentino indicaron que el duelo entre el “Xeneize” y el “Guapo” se jugará el lunes 27 de octubre a las 16, un día después de las elecciones legislativas.

Cabe recordar que, al momento de la muerte del director técnico, Barracas Central informó que quedaba a la espera de lo que Boca disponga respecto al partido que debían disputar el pasado sábado 11 de octubre.

Según el comunicado, el club “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.