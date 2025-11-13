Esquivando huevazos: la insólita presentación del libro de Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol destituido por acoso sexual

Luis Rubiales reapareció en público tras el escándalo con Jennifer Hermoso, jugadora a la que intentó besar. La presentación de su libro “Matar a Rubiales” resultó accidentada.

El expresidente de la Federación Española de Fútbol vivió un momento insólito. Foto: Agencia EFE

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, volvió a estar en el centro de la polémica. En el marco de la presentación de su libro Matar a Rubiales, donde denuncia un complot contra su figura que involucra poderosos políticos y medios de comunicación, que desembocó en su renuncia a la RFEF, el evento fue interrumpido luego de que le hayan arrojado huevos en su rostro.

Conocido anteriormente por el pleito judicial con la jugadora Jennifer Hermoso, a quien intentó besar en las celebraciones de la Copa Mundial de fútbol Femenino, Rubiales llena auditorios, Rubiales vivió un hecho insólito. Al grito de “¡sinvergüenza!”, un hombre encapuchado y con auriculares puestos revoleó tres huevazos dirigidos al presentador.

En una demostración de reflejos ausentes para eludir conflictos durante su gestión, esquivó el primer proyectil. Con un giro sobre su propio eje, digno de una exhibición de artes marciales, logró reducir el segundo impacto y atajó el tercer huevo con toda la frente.

Los huevazos dirigidos a Rubiales, expresidente de la RFEF

La vituperable situación fue rematada de la manera más inesperada: el agresor resultó ser el tío de Rubiales, según informó el Diario As, de España.

“Soy un hombre honrado y he trabajado con honestidad. Llevamos a la RFEF a su mejor momento. Este libro es para quienes quieran conocer la realidad. No soy rencoroso, estoy muy feliz y convencido. Los cobardes no me importan lo más mínimo. Estoy encantado con el recibimiento del libro y con que se haya aupado a las primeras posiciones de ventas”, celebró en el inicio de la conferencia el expresidente de la RFEF.

Aseguró que “se formó la tormenta perfecta” para forzar su salida de la organización: “fueron un cúmulo de cosas, fue el momento en que el presidente del Gobierno tenía que dar una amnistía que nunca iba a conceder. Esa cortina de humo le vino muy bien”.

“Dimití para salvar a mis compañeros”, explicó Rubiales, y elogió a sus colaboradores “si no es por Andreu Camps, no tendríamos Mundial. Teníamos la final pactada y ahora se discute dónde se jugará. Ha sido el mejor trabajador de la historia de la RFEF”.

El agresor reducido por la seguridad del evento Foto: X: @marcqosrt

Qué dijo Rubiales sobre el escándalo con Jennifer Hermoso

Sobre el beso que desató el escándalo y la denuncia por acoso sexual, aclaró que no tiene previsto disculparse: “Quieren que pida perdón a una persona que ha mentido. Ocurrió lo que ocurrió, hay muchos más vídeos de la celebración... Se ha visto lo ‘light’. Ese día exploté por la tensión, el boicot de 18 futbolistas, la presión... Me equivoqué, pero me voy a morir sin reconocer algo que no hice”

“No voy a cambiar. Lo que ocurrió fue lo que ocurrió, no he mentido. No me planteo volver a la Federación. Estoy en otro momento, lucho porque la verdad salga a la luz. Ahora me dedico a la hostelería y tengo mis inversiones”, concluyó el exjugador de Levante.