Armani, uno de los afectados por la explosión e incendio en Ezeiza: “Gracias por cariño y contención recibida”

Desde el entorno del arquero de River expresaron su agradecimiento y confirmó que, pese al impacto del episodio, todos sus familiares se encuentran fuera de peligro.

Franco Armani, River Plate, EFE.

La familia del futbolista Franco Armani difundió este sábado un comunicado para llevar tranquilidad luego de la explosión y el incendio registrados en el parque industrial de Ezeiza.

Desde el entorno del arquero de River expresaron su agradecimiento por “el cariño y la contención recibida” en estas horas y confirmó que, pese al impacto del episodio, todos sus familiares se encuentran fuera de peligro.

Además, reconocieron que atravesaron “una noche compleja”, pero que no había nadie en la casa cuando ocurrió la fuerte detonación. En ese sentido, señaló que solo deben lamentar daños materiales.

Incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza. Foto: REUTERS

El comunicado oficial —difundido a través de Alfa Management, la agencia que representa al jugador— destacó la “preocupación y el apoyo” que recibieron desde anoche: “Les pedimos disculpas por no haber podido responder todos los mensajes y llamados. Agradecemos de corazón el cariño y la contención recibida”.

Los daños en la casa del jugador no fueron graves, pero las autoridades impidieron su regreso por la presencia de químicos en el ambiente y el cierre preventivo del barrio. La nube de humo tóxica, visible desde distintos puntos del sur del conurbano, obligó a evacuar a vecinos y a desplegar un fuerte operativo con bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para controlar las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura.

Incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza. Foto: REUTERS

Armani y su familia debieron trasladarse a un hotel para resguardarse hasta que la situación se normalice.

EL COMUNICADO DE LA FAMILIA:

“Queremos agradecer sinceramente la preocupación y el apoyo de todas las personas que se han comunicado con nosotros en estas horas difíciles. Afortunadamente, toda la familia se encuentra bien. No estábamos en la vivienda al momento del hecho y, por suerte, solo debemos lamentar daños materiales. En la vivienda se encontraba una persona solamente que, gracias a Dios, está ilesa.

El comunicado de la familia Armani Foto: IG@alfamanagement

Ha sido una noche compleja, pero estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Les pedimos disculpas por no haber podido responder todos los mensajes y llamados. Agradecemos de corazón el cariño y la contención recibida”.