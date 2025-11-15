Gallardo sorprende para enfrentar a Vélez: los dos titulares de River que borró de la lista de convocados

El entrenador hizo una importante decisión ante el encuentro decisivo ante el Fortín. Todos los nombres, en la nota.

Marcelo Gallardo.

River se juega más que un partido ante Vélez este domingo desde las 17, en el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025. En este marco, Marcelo Gallardo dio la lista de convocados y sorprendió: dos titulares quedaron desafectados por motivos futbolísticos tras sus bajos rendimientos.

El Millonario tendrá una última chance para entrar a la zona de repechaje de Copa Libertadores. En caso de no ganar, quedará relegado a la Copa Sudamericana, además de que corre riesgo su clasificación a los octavos de los Playoffs.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Foto: X @RiverPlate.

La lista de convocados tiene dos ausentes que sorprendieron: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja. Ambos jugaron el Superclásico en La Bombonera y su rendimiento dejó mucho que desear. Ante esta situación, y lo que se juega River, el entrenador optó por apartarlos de la nómina.

Por un lado, Paulo Díaz fue titular y consolidó su mal presente, tras padecer los ataques de Boca y fallar en distintos cruces. Por el otro, Miguel Borja viene de fallar dos penales importantes.

Miguel Borja, River. Foto: NA

De esta manera, se suman dos nuevas bajas para River de cara al encuentro ante Vélez, que deja un total de nueve jugadores.

Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña están suspendidos por llegar a las cinco amarillas. Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente. Las lesiones hacen lo suyo también: Gonzalo Montiel, Maximiliano Meza y Facundo Colidio quedaron descartados por dolencias.

Este panorama resulta favorable para otros jugadores, en especial juveniles. Ellos son Agustín Ruberto, Facundo González, Ulises Gimémez, Joaquín Freitas Agustín Obregón y Thiago Acosta, que podrían darle opciones a Gallardo para revertir el presente.

Convocados de River para enfrentar a Vélez Sarsfield. Foto: X RiverPlate

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores

Actualmente, River tiene 52 puntos acumulados y se ubica cuarto en la tabla anual, en la clasificación a la Sudamericana. Para aspirar al repechaje de la Libertadores, debe quedar tercero, lugar que ocupa Argentinos Juniors, con 54 unidades.

De esta manera, el “Millonario” está obligado a ganar su partido contra Vélez y esperar que el “Bicho” pierda contra Estudiantes en La Plata.

Así está la tabla anual a falta de una fecha. Foto: Promiedos

En el caso de empatar o perder en la cancha del “Fortín”, no solo no clasificará, sino que además podría verse superado en puntos por Deportivo Riestra (51), que se enfrenta a Godoy Cruz en un partido clave que define los descensos a la Primera Nacional.

n el caso de que River se imponga y el partido de Argentinos finalice en empate, la plaza a la competición internacional se definirá por diferencia de gol. En ese campo, el “Bicho” Argentinos lleva una ventaja de 2 goles, por lo que los de Gallardo deberían vencer por esa cantidad o más a Vélez.

Cualquier otro resultado dejaría al conjunto de Núñez jugando la Copa Sudamericana 2026, a menos que alguno de los equipos que está por encima en la tabla anual (Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors) se consagre campeón del Torneo Clausura. En ese caso, se asignará un cupo al siguiente mejor clasificado.

La otra vía para acceder a la Copa Libertadores sería ganar el campeonato local. En ese caso, ingresaría directamente a la Fase de Grupos del certamen internacional, sin importar resultados ajenos.