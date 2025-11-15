Fuerte incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el video de la poderosa explosión desde un avión

Un pasajero captó en un video el momento exacto del estallido en el Polo Industrial de Ezeiza. Se registraron cerca de 25 heridos, pero ninguno de gravedad.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

Un incendio seguido de una fuerte explosión en el Polo Industrial de Ezeiza generó mucha preocupación. El estallido y la nube de humo que se produjo fue captada en distintos videos e incluso a muchos kilómetros de distancia.

Una de las imágenes que se viralizó en las redes sociales muestra el momento de la explosión desde el aire. Un pasajero de un avión filmó cuando pasaban por la zona, justamente cuando se dio el impactante estallido.

Incendio en Ezeiza: así se vio la fuerte explosión desde un avión

Así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión. Video: X.

El incendio afectó a distintas plantas instaladas dentro del Polo Industrial de Ezeiza. Si bien todavía no se detallaron qué empresas eran, se estima que hubo un total de siete focos de fuego, con distintas consecuencias en los distintos galpones.

Ante la posible nube tóxica que se investigaba por la noche, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires publicó un comunicado con los pasos a seguir en busca de cuidar la salud de los vecinos.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

El principal era “permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas”. Mientras tanto, la autopista Ezeiza-Cañuelas está cerrada desde el viernes por la noche, aunque el humo todavía no permite reabrir el camino.

Unas 25 personas resultaron heridas, que fueron trasladadas al Hospital Eurnekian y a la Clínica de Monte Grande con cortes, golpes e intoxicación por la inhalación del humo.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

El director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Fabián García, habló con TN durante la madrugada y dio detalles del operativo. “Hay 40 dotaciones de bomberos trabajando y dos helicópteros involucrados también, de los cuales uno sobrevuela el incendio".

Las recomendaciones tras la explosión e incendio en Ezeiza

“Apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior”.

“Evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”.

Si se está en la vía pública, “aléjate rápidamente en dirección opuesta al humo”.

“Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si no podés resguardarte de inmediato”.

El ministerio también proveyó un número de contacto ante síntomas de intoxicación. Se debe llamar al centro provincial de toxicología (0800-222-9911) ante “tos, ardor en ojos o garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar”.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

Finalmente, pidieron “seguir únicamente la información oficial” y aseguraron que continúan “monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales”.

Explosión e incendio en Ezeiza: todos los videos

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Video: X @HallucigeniaOK

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Video: X

Impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Video: X