Sin Conan Ledesma ni Franco Armani: quién será el arquero de River durante la pretemporada

El arco del conjunto millonario se quedó sin nadie que lo defienda. Con el campeón del mundo lesionado y su suplente con un pie adentro en Rosario Central, Marcelo Gallardo deberá recurrir a un juvenil bajo los tres palos.

Las dos glorias del arco millonario Foto: @RiverPlate

A pesar de los refuerzos concretados, la pretemporada de River no está exenta de problemas. El arco del "Millonario" no tiene quien lo defienda de cara a los partidos de pretemporada. Franco Armani sufrió una lesión durante los entrenamientos y Jeremías Ledesma abandonó la concentración para sumarse a préstamo a Rosario Central.

El arquero que llegó a Núñez en julio de 2024 para ser el sucesor de Armani se encontró con una de las mejores versiones del dueño del arco riverplatense en los últimos años, por lo que tuvo pocas oportunidades para demostrar su talento.

Por otro lado, el "Pulpo" sufrió un desgarro en el gemelo derecho. El arquero de 39 años llegaría con lo justo para el debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central, el 25 de enero.

Franco Armani, River. Foto: NA.

Ledesma volverá al club que lo vio nacer, y deberá ganarle el lugar a Jorge “Fatura” Broun. Oriundo de Pergamino, su recorrido con la institución de Rosario comenzó en 2013, cuando se sumó a las inferiores. El Canalla estaba en camino a volver a Primera División de la mano de Miguel Ángel Russo. Su debut en primera llegó recién en 2017.

En agosto de 2020 cruzó el charco para sumarse, en condición de cedido, al Cádiz. Luego, se ejecutó la cláusula de su pase por €1.500.000. Llegó al club de Núñez en 2024 por $2.600.000.

Quién será el arquero de River en la pretemporada

De esta manera, Marcelo Gallardo se encuentra en un problema que no había previsto para la pretemporada. Con Armani en buen nivel y Ledesma como garantía para suplantarlo, el arco de River parecía seguro de cara a 2026. Pero de golpe se encontró con una incógnita apremiante a días de jugar los primeros partidos del año

Cinco arqueros viajaron con el equipo a San Martín de los Andes. Entre ellos, Ezequiel Centurión, vigente campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, Franco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.

El arquero juvenil de River Foto: @RiverPlateTRN

Sin embargo, Centurión, que parecería ser el reemplazante natural en esta situación, tampoco podrá calzarse los guantes. El futbolista sufrió una fractura de muñeca que lo mantiene alejado de la línea de cal.

Por lo tanto, el “Muñeco” deberá depositar su confianza en alguno de los dos juveniles que acompañan al plantel de primera. Beltrán marcha con ventaja, por poseer apenas más experiencia que su competidor, que tiene 19 años.

Los partidos de pretemporada del Millonario

River Plate será protagonista del torneo de verano Serie Río de la Plata. Se medirá con rivales del fútbol sudamericano de la talla de Peñarol de Uruguay y Millonarios de Colombia, y compartirá la competición con San Lorenzo e Independiente, entre otros clubes argentinos.

El cronograma de los equipos argentinos en la Serie Río de la Plata

Sábado 10 de enero

Independiente vs. Alianza Lima, a las 21 en Parque Viera (Montevideo)

Domingo 11 de enero

River vs. Millonarios, a las 21 en Campus de Maldonado (Maldonado)

Lunes 12 de enero

Atlético Tucumán vs. Cerro Largo, a las 21 en Estadio Charrúa (Montevideo)

Martes 13 de enero

Huracán vs. Cerro Porteño, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)

Independiente vs. Millonarios, a las 21 en Parque Viera (Montevideo) -A CONFIRMAR-

Miércoles 14 de enero

Unión vs. Alianza Lima, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)

San Lorenzo vs. Cúcuta, a las 21 en Estadio Luis Franzini (Montevideo)

Jueves 15 de enero

Atlético Tucumán vs. Progreso, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)

Viernes 16 de enero

Huracán vs. Cúcuta, viernes 16 de enero a las 18 en Parque Saroldi (Montevideo)

Independiente vs. Montevideo Wanderers, a las 21 en Parque Viera (Montevideo)

Sábado 17 de enero

Unión vs. Defensor Sporting, a las 18 en Estadio Luis Franzini (Montevideo)

San Lorenzo vs. Cerro Porteño, a las 20 en Parque Viera (Montevideo)

River vs. Peñarol, a las 22 en Campus de Maldonado (Maldonado)

Martes 20 de enero

Colón vs. Mirasol Misiones, a las 20 en Estadio Parque Artigas (Paysandú)

Viernes 23 de enero