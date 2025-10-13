Torneo Clausura: con un grosero error de Franco Armani, River perdió contra Sarmiento de Junín y se aleja de la punta de la Zona B

Fue 1-0 en el Monumental gracias al gol de Iván Morales Bravo. Con este resultado, los de Marcelo Gallardo se ubican en la quinta posición.

River Plate perdió 0-1 ante Sarmiento de Junín por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El gol en el Monumental lo marcó Iván Morales Bravo.

El partido fue parejo entre ambos equipos y estuvo marcado por la caída de una intensa llovizna. El tanto llegó a los 30 minutos del primer tiempo.

En la jugada del gol visitante, Franco Armani dejó viva una pelota que se iba afuera y apareció Iván Morales para aprovechar el rebote y, de caño, poner el 1-0.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión. Pero, las imprecisiones en las definiciones lo condenaron en su propia cancha.

En el segundo tiempo, los de Marcelo Gallardo no pudieron romper la defensa del “Verdolaga”, que se cerró bien atrás y tuvo oportunidades de contra para estirar la ventaja.

En la última del partido, Miguel Borja marcaba el empate para el “Millonario”, pero el delantero colombiano se encontraba en posición adelantada al momento de vencer al arquero Lucas Acosta. De esta manera, el marcador terminó a favor de los dirigidos por Facundo Sava.

La próxima fecha, River visitará a Talleres, el sábado 18 de octubre a las 22.15. Por su parte, Sarmiento será local ante Vélez Sarsfield, el domingo 19 a las 15.

