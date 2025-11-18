Ranking histórico: los tres torneos con más títulos ganados por clubes argentinos hasta hoy

Independiente y Boca Juniors comparten la cima como los clubes argentinos con más títulos internacionales, ambos con 18 trofeos. La discusión entre sus hinchas es un clásico de cada café y asado.

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

El fútbol argentino tiene un peso específico en la historia del deporte mundial. No se trata de una sensación o de un recuerdo nostálgico. Más bien, los números confirman una hegemonía que se construyó a lo largo de décadas. De hecho, los 75 trofeos internacionales oficiales son una prueba contundente de esta realidad.

Estos números son los que hoy analizan los hinchas. Esta cifra descomunal sirve para entender cuáles fueron los campos de batalla predilectos de nuestros equipos.

Sobre todo, nos permite armar un podio de las competencias con más títulos ganados por clubes argentinos. Parece que la gloria siempre tuvo sus torneos preferidos.

La Libertadores, la obsesión de un continente

La Copa Libertadores de América es, sin dudas, el gran anhelo de todos en Sudamérica. Para los equipos argentinos, se ha convertido en una costumbre gloriosa. Con 25 conquistas, Argentina mira a todos desde arriba en la tabla histórica. Este dominio no es obra de un solo club.

El trofeo de la Copa Libertadores en el Monumental. Foto: Reuters

Claro está, refleja la competitividad de nuestro fútbol a lo largo del tiempo. Ocho instituciones distintas levantaron este trofeo. Aún así, la copa siempre tuvo dueños más frecuentes.

Independiente de Avellaneda sigue siendo el máximo ganador con siete trofeos. Su récord de cuatro copas consecutivas en los años setenta parece inalcanzable. Boca Juniors lo sigue de cerca con seis, marcando a fuego el inicio del nuevo siglo. Más atrás, aparecen River Plate y Estudiantes de La Plata, ambos con cuatro estrellas continentales.

Independiente: 7 títulos

Boca Juniors: 6 títulos

River Plate: 4 títulos

Estudiantes de La Plata: 4 títulos

La Recopa, el duelo de los campeones

Ganar un título es difícil. Por lo tanto, revalidarlo ante otro campeón tiene un mérito doble. De eso se trata la Recopa Sudamericana. Este torneo, que enfrenta a los dueños de la Libertadores y la Sudamericana, ha sido muy favorable para nosotros. Los equipos argentinos se quedaron con la Recopa en 10 ocasiones.

Esto demuestra la capacidad para sostener el nivel en duelos directos de alta tensión. Parece que nuestros clubes saben jugar estas finales.

Boca Juniors es el que mejor entendió esta competencia. Acumula cuatro de estos trofeos, liderando la tabla a nivel continental. La mayoría los consiguió en su época dorada, a principios de los 2000.

Racing, vigente campeón de la Sudamericana y Recopa. Foto: X @RacingClub

Además, estas copas fueron claves para engrosar su palmarés internacional. River Plate lo sigue como el segundo equipo argentino más ganador, con tres victorias.

La Intercontinental, cuando América desafiaba a Europa

Hoy parece una utopía. Pero hubo un tiempo en que el campeón de Sudamérica jugaba de igual a igual contra el de Europa. La Copa Intercontinental era ese partido. Era la verdadera final del mundo. Los clubes argentinos la ganaron 9 veces.

Cada una de esas victorias representaba un golpe sobre la mesa del fútbol global. Debido a su jerarquía histórica, este torneo merece un lugar en el podio, por encima de otros con la misma cantidad de títulos.

Boca campeón Intercontinental en 2003.

Nuevamente, Boca Juniors es el club argentino que más veces se impuso a los europeos. Ganó la Intercontinental en tres oportunidades, en hazañas recordadas contra potencias como el Real Madrid y el Milan.

Independiente y Estudiantes de La Plata también dejaron su marca. Ambos la levantaron dos veces, escribiendo capítulos imborrables de garra y fútbol.

La discusión eterna ¿quién es el verdadero Rey de Copas?

La matemática a veces genera debates infinitos. Independiente y Boca Juniors comparten la cima como los clubes argentinos con más títulos internacionales. Ambos suman 18 trofeos. La discusión entre sus hinchas es un clásico de cada café y asado.

Los de Avellaneda sacan pecho con sus siete Libertadores, un número que nadie ha igualado en el continente. Su argumento es simple: tienen más de la copa más importante.

Por otro lado, los de la Ribera se apoyan en su poderío global. Tienen más Copas Intercontinentales y dominan la Recopa. Su argumento se basa en una mayor variedad de conquistas y en haberle ganado a los mejores de Europa.

Al final del día, ambos tienen razones de sobra para sentirse los más grandes. La paridad en 18 títulos mantiene viva una de las rivalidades más ricas de nuestro fútbol.