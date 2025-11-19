Nuevo ranking FIFA: qué puesto ocupa la Selección Argentina a meses del Mundial 2026

De esta manera y tras la última ventana internacional de noviembre, se definieron las últimas selecciones que serán cabeza de grupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

A tan solo siete meses del comienzo del Mundial 2026, se conoció una nueva actualización del ranking FIFA, donde la Selección Argentina sigue dentro del podio, confirmando su posición como cabeza de serie de cara al sorteo del próximo 5 de diciembre.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se ubica detrás de la líder España, a la cual enfrentará en la Finalissima el año que viene. El tercer lugar es para Francia, mientras que Inglaterra se ubica en la cuarta posición.

Selección Argentina, amistoso ante Angola. Foto: X Argentina

Por su parte, Brasil mostró un gran ascenso en el Top 10, escalando dos puestos para ubicarse 5°. La selección que más perdió fue Italia, que perdió tres posiciones y quedó 12°.

De esta manera y tras la última ventana internacional de noviembre, se definieron las últimas selecciones que serán cabeza de grupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El Top Ten del ranking FIFA de selecciones

España Argentina Francia Inglaterra Brasil (+2 puestos) Portugal (-1 puesto) Países Bajos (-1 puesto) Bélgica Alemania (+1 puesto) Croacia (+1 puesto)

Las selecciones que serán cabeza de serie en el Mundial 2026