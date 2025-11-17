Sorteo del Mundial 2026, Finalissima y últimos amistosos: la agenda de la Selección Argentina antes de la Copa del Mundo

Entre medio, Lionel Scaloni deberá elegir a los convocados que formen parte de la “lista definitiva” que represente a los argentinos en la cita mundialista.

El trofeo de la Copa del Mundo que será levantado por uno de los 48 participantes. Foto: Reuters/Hannah Mckay.

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue su rumbo. Con la Selección Argentina ya clasificada desde hace meses, todos los preparativos llevan a llegar de la mejor manera para revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

El último partido amistoso que jugaron los dirigidos por Lionel Scaloni, en donde le ganaron a Angola en Luanda por 2 a 0, sirvió para ir probando jugadores, detalles y ajustar los últimos toques de un equipo que pinta serio de cara a la cita mundialista.

La Selección Argentina en su última victoria ante Angola. Foto: X ARGENTINA

La Selección Argentina recién volverá a tener actividad en marzo del año que viene, a tres meses del comienzo del Mundial, en donde está previsto que juegue la Finalíssima contra España y un amistoso, quizá contra Francia.

El sorteo del Mundial: las ansias de conocer los rivales de la Argentina

Si bien no están todos los seleccionados clasificados (hay poco más de 30 de los 48 en total), los próximos días serán determinantes para ir definiendo los cupos restantes.

Pero hay una fecha clave en diciembre que mantiene en vilo al mundo del fútbol: el sorteo del Mundial que se llevará a cabo en Washington.

Allí, todas las selecciones sabrán con certeza contra qué equipos jugarán en la primera ronda del torneo. Este sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre, una fecha para agendar, a las 14.00 (hora argentina).

La FIFA organiza los últimos detalles de cara al sorteo del Mundial 2026.

Eso sí, este evento tendrá 42 de las 48 selecciones que participarán, dado que a inicios del año entrante se llevarán a cabo los últimos repechajes de cara al Mundial.

Este sorteo definirá los cuatro integrantes que tendrán cada uno de los 12 grupos en la primera fase. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los 16avos de final, junto con los mejores ocho terceros, dejando eliminados al resto.

¿Cuándo se jugaría la Finalíssima contra España?

Si la selección española certifica su pase a la Copa del Mundo el próximo martes cuando reciba a Turquía, todo estaría dado para que pueda disputar la Finalíssima contra la Argentina entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, las fechas FIFA programadas por el organismo que rige el fútbol mundial. Podría ser el viernes 27 de marzo.

Está todo dado para que esto suceda, dado que España lidera su grupo, el E, con 15 unidades y su inmediato perseguidor es Turquía con 12. Al enfrentarse entre sí, en caso de ganar Turquía de visitante, quedarían igualados en puntos, pero aquí entra a jugar la diferencia de gol: España tiene +19 y Turquía +5, es decir, que la selección otomana debería golear a los españoles por una diferencia de ocho goles cuanto mínimo.

¿Cuándo se jugaría la Finalíssima contra España? Foto: Instagram @afaseleccion y @sefutbol

El Mundial comenzará el próximo jueves 11 de junio. Respecto de la lista de convocados por Scaloni, el reglamento indica que antes de esa fecha cada selección deberá entregar una “lista provisional” de convocados, o sea, con un mínimo de 35 jugadores y un máximo de 55, con cuatro arqueros como mínimo.

Luego de ello llegará el turno de la “lista definitiva”. Por ahora la FIFA no confirmó si dará lugar a una ampliación de la misma, por lo que se estima que -como en Qatar- será de 26 jugadores.

Como último punto, estarían los amistosos de junio previos al Mundial: serían el 1° de ese mes y el 9, contra rivales y sedes a confirmar, aunque todo daría a pensar que serían contra Honduras y México, en tierras norteamericanas.