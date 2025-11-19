Se definen las selecciones del Mundial 2026: los 42 países clasificados y los 22 que participarán del repechaje

Tras una nueva fecha FIFA, se definieron todos los clasificados directos. Resta conocer seis plazas que se definirán por repechaje. El próximo 5 de diciembre será el sorteo de los grupos.

Copa del Mundo. Foto: FIFA

El final de una nueva fecha FIFA trajo definiciones de cara al Mundial 2026, ya que este martes se conocieron nuevos clasificados, como ocurrió en UEFA y Concacaf. Además, ya aseguraron sus boletos los participantes del repechaje.

Mientras que la Selección Argentina espera a sus rivales hace tiempo, que se conocerán el próximo viernes 5 de diciembre en el sorteo de los grupos, se confirmó la participación de 42 de 48 selecciones.

Selección Argentina, amistoso ante Angola. Foto: X Argentina

Concacaf tuvo definiciones importantes este martes: dio la sorpresa Curazao, una pequeña isla que jugará por primera vez un Mundial, mientras que los otros dos clasificados son Haití (Alemania 1974) y Panamá (Rusia 2018), que sólo habían jugado una Copa.

Por su parte, Surinam y Jamaica avanzaron como mejores segundos y jugarán el Repechaje. Además, Estados Unidos, México y Canadá también participarán del evento deportivo más importante a nivel selecciones debido a que son los anfitriones del mismo.

Sudamérica, por su parte, completa sus cupos con Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

¿Cómo formará la Selección de Brasil ante Argentina? Foto: Instagram/@vinijr.

En cuanto al continente europeo, Inglaterra fue la primera luego de aplastar a Letonia con dos fechas de anticipación. Más adelante, Francia, Alemania, Croacia, Portugal, Países Bajos, Noruega, España, Escocia, Suiza y Austria confirmaron su asistencia.

Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, República de Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia del Norte, Rumania, Irlanda del Norte y Suecia irán al Repechaje euruopeo, que otorgará cuatro plazas más.

Los clasificados al Mundial 2026. Foto: 433

Australia, Uzbekistán, Japón, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Jordania también dirán presente en el Mundial 2026 tras haber disputado las Eliminatorias de Asia, mientras que Irak jugará el Repechaje.

Nueva Zelanda tiene sellado su pase a la próxima Copa del Mundo, mientras que Nueva Caledonia participará del repechaje que tendrá lugar en Monterrey y Guadalajara, ambas ciudades de México, en marzo del año siguiente en el marco de la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Por último, Marruecos, Túnez y Egipto sacaron pasaje para la cita mundialista, seguidos por Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica.

El trofeo de la Copa del Mundo que será levantado por uno de los 48 participantes. Foto: Reuters/Hannah Mckay.

No obstante, la mayor sorpresa del continente africano será la presencia de Cabo Verde por primera vez en su historia.

La República Democrática del Congo irá al Repechaje tras vencer en los penales a Nigeria.

Todos los clasificados al Mundial 2026:

Conmebol : Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Concacaf : México, Estados Unidos, Canadá (organizadores), Panamá, Curazao y Haití.

África : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Asia : Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Oceanía : Nueva Zelanda.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria.

Los clasificados al repechaje del Mundial 2026