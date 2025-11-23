El campeonato de pilotos, al rojo vivo tras la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri en el GP de Las Vegas

Los McLaren cometieron una infracción técnica por la que fueron sancionados, lo que benefició a Max Verstappen. Los detalles.

McLaren fue descalificado en el GP de Las Vegas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lando Norris y Óscar Piastri, ambos compañeros en McLaren, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior del auto debe tener un grosor superior a nueve milímetros. Esto deja el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 al rojo vivo.

La descalificación de ambos pilotos repercute directamente en la lucha por el Mundial, en la que Max Verstappen iguala a Piastri (366 puntos ambos) y queda a tan solo 24 puntos de Norris (390) con 58 por disputarse en las carreras de Qatar, con su sprint incluida, y Abu Dabi.

Max Verstappen celebra su victoria en el GP de Las Vegas. Foto: EFE

McLaren es la tercera escudería que sufre descalificaciones por el incumplimiento del artículo 3.5.9 en el año 2025, después de que Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Sauber) también fueran descalificados de los grandes premios de China y Bahréin por “transgresiones similares”.

Lando Norris admitió un error “tonto” en la salida

El líder del Mundial de Fórmula Uno, Lando Norris, admitió que cometió un error “tonto” en la salida tras frenar “demasiado tarde” en la llegada a la curva uno, que estaba “sucia y deslizante”, si bien no achacó su segundo lugar al fallo y dijo que “si alguien gana por más de veinte segundos es porque ha sido mejor y más rápido”.

También lamentó que no hayan sido “suficientemente rápidos” para luchar la victoria con Max Verstappen e incluso aseguró que aunque no hubiese cometido el error en la primera curva no cree que tuvieran opciones de ganar, por lo que se contentó con el segundo puesto.

“Es una pena que no tengamos ritmo en seco para batallarle la victoria a Max Verstappen. Tenemos que seguir trabajando duro si queremos vencerle en alguna de las dos carreras que quedan de Mundial”, incidió.