“El auto fue un desastre”: la bronca de Franco Colapinto tras quedar 17° en la carrera de Fórmula 1 en Las Vegas

Max Verstappen se quedó con el triunfo. El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Qué dijo el piloto argentino.

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Max Verstappen se quedó con el triunfo en el GP de Las Vegas, un logro muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final, aunque necesita de un verdadero milagro.

El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Resumen de la carrera. Video: ESPN.

Por su parte, Franco Colapinto sufrió un choque en la largada, su monoplaza tuvo un ritmo muy lento y terminó 17°.

Luego de la carrera, el piloto argentino llegó a la zona mixta y habló con la prensa sin filtros. En referencia a los fuegos artificiales que estaban en ese momento, Colapinto no quiso dejar atrás su disgusto previo al análisis de la carrera. “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros... Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, expresó Franco en ESPN.

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas. Foto: REUTERS

Cuando los ruidos fueron disminuyendo, el piloto no quiso dejar de lado su bronca por la carrera en la que su A525 no lo dejó competir. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás”, agregó.

Las declaraciones de Franco Colapinto. Video: ESPN.

“Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía. No sé si fue todos los daños que tuve, pero por lo que escuche tampoco fue para sentirlo tan mal al auto”, agregó Colapinto, haciendo referencia al perjuicio que sufrió en la partido donde un toque de Alex Albon (Williams) le generó la rotura del difusor trasero.

“Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”, finalizó.