Condenaron a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual a Diego García, ex futbolista de Estudiantes

El delantero uruguayo fue encontrado culpable de atacar a una jugadora de hockey en el baño de una fiesta. Actualmente era jugador de Peñarol.

Diego García, futbolista de Estudiantes. Foto: TN

El futbolista uruguayo Diego García, ex jugador de Estudiantes de La Plata, fue condenado por abuso sexual agravado por mediar violencia de género.

El juez Ezequiel Medrano, titular del Tribunal Oral y Criminal V de La Plata, le impuso la pena de seis años de prisión y ocho meses de cumplimiento efectivo.

“Seguramente será bajo el régimen de prisión domiciliaria ya que no registra antecedentes penales”, indicó una fuente judicial.

Al ser condenado, el imputado se desmayó y tuvo que ser asistido por personal médico.

La condena fue solicitada por el fiscal Domsky y el abogado de la víctima, Marcelo Peña.

El letrado habló tras la condena y aseguró que apelará el beneficio de la domiciliaria: “Sin perjuicio del fallo condenatorio y como particular damnificado, vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria como cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante hecho”, sostuvo.