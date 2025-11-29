Franco Colapinto habló tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: “No manejé bien”

El piloto argentino se mostró autocrítico luego de que le hayan anulado la primera vuelta en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine expresó su malestar tras su performance. Foto: Twitter @AlpineArg_

Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y largará último en la carrera principal de este domingo 30 de noviembre. El piloto argentino de la escudería Alpine se mostró autocrítico y realizó un contundente análisis de su performance en las pistas.

El pilarense tuvo una floja clasificación en la que le anularon la primera vuelta por pisar la leca y quedó eliminado en la Qualy 1 al finalizar último, desde donde largará en la carrera principal del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última… tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”, expresó.

El piloto argentino en el Gran Premio de Qatar. Foto: Twitter @AlpineF1Team

“Anduve muy mal durante toda la sesión. Me salí dos veces y perdí tiempo. Es culpa mía. No hice una buena sesión. No hice una vuelta limpia y no pude maximizar el rendimiento del coche. No estoy contento conmigo mismo. Hoy no he hecho un buen trabajo. Me salí en la primera vuelta al intentarlo y lo ejecuté mal”, añadió.

Además, Colapinto destacó el trabajo de su compañero francés Pierre Gasly. “Anduvo mejor. Creo que a mí me costó un poco más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal. Lo intentaremos, pero adelantar aquí es muy difícil. Será duro, pero lo intentaremos”, dijo.

En tanto, la pole position para la carrera principal fue para el australiano de McLaren, Oscar Piastri, quien será escoltado por su compañero británico Lando Norris. Tercero largará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Este domingo podría definirse el campeonato de pilotos, encabezado por Norris con 396, seguido por Piastri -su compañero de equipo-, quien tiene 374 y luego aparece Verstappen con 371, en busca del quinto título de su cosecha personal, tras haberse consagrado entre 2021 y 2024.

