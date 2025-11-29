Sprint del Gran Premio de Qatar 2025: Colapinto quedó último y Norris se acerca al título pese al triunfo de Piastri
El argentino no pudo salir del último lugar con su Alpine, en una carrera con pocos acontecimientos. El podio fue de Piastri, Russell y Norris.
Franco Colapinto finalizó 20° en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025, donde no ocurrieron grandes acontecimientos. Oscar Piastri se quedó con el triunfo y logró achicarle diferencia a Lando Norris, su propio compañero, en la definición por el campeonato.
El argentino de Alpine no pudo encontrar el ritmo y no salió del último lugar, más allá de que la escudería aprovechó para tomar información de cara a la carrera del domingo. Su compañero, Pierre Gasly, culminó 18° y tampoco se llevó puntos.
El próximo paso para el piloto nacido en Pilar estará en la clasificación de este sábado, que comenzará a las 15. Las expectativas son bajas, aunque buscará largar desde lo más adelante posible este domingo en el Circuito Internacional de Losail.
Con respecto a la pelea por el campeonato, no hubo grandes modificaciones, algo que parece beneficiar a Lando Norris, líder de la pelea. Piastri ganó pero solo achicó dos puntos de diferencia y se encuentra a 22 unidades, mientras que Max Verstappen llegó 4° y se fue a 25 puntos del británico.
También podría interesarte
Este escenario parece beneficiar a Norris, ya que depende todavía de sí mismo para gritar campeón por primera vez en la Fórmula 1. En caso de ganar, se consagrará en el Gran Premio de Qatar tras una temporada dominada por McLaren.
La carrera sprint tuvo pocos sobrepasos, aunque Max Verstappen logró ganar dos posiciones: superó a Fernando Alonso y Yuki Tsunoda en la largada, aunque no le alcanzó para avanzar más.
El circuito puso a prueba a los pilotos, ya que, más allá del calor, estuvo presente el concepto de límites de pista. Tsunoda y Kimi Antonelli se llevaron cinco segundos de penalización, producto de pasarse en distintas curvas.
Franco Colapinto no tuvo oportunidades para ganar posiciones, en especial porque tenía delante a su compañero, Pierre Gasly. Si bien había avanzado al 19° por una parada de Lance Stroll, volvió a caer en la última vuelta, cuando su equipo decidió realizar también una detención, aunque no se conocer el objetivo.
Corre Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Qatar 2025
Sábado 29 de noviembre
- 15.00: Clasificación.
Domingo 30 de noviembre
- 13.00: Carrera.