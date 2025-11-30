Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera División: se llevó el Reducido ante Deportivo Madryn con un 3-1 global

El conjunto cordobés triunfó 2-0 en la ida de la final por el ascenso y empató 1-1 en el estadio Abel Sastre. De esta manera, cuatro equipos cordobeses disputarán el Torneo Apertura 2026: el “Celeste” se suma a Belgrano, Talleres e Instituto.

Estudiantes de Río Cuarto. Foto: X @EstudiantesRio4

Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 con Deportivo Madryn en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, pero de igual manera obtuvo el ascenso a la Primera División tras el 2-0 en la ida disputada en Córdoba. Los goles del encuentro los marcaron Luis Silba y Agustín Morales.

Durante el primer tiempo en el estadio Abel Sastre, los dirigidos por Iván Delfino generaron las ocasiones más claras, pero les faltó precisión de cara al arco para abrir el marcador.

Deportivo Madryn vs Estudiantes de Río Cuarto. Foto: X @ClubMadryn

En el segundo tiempo los de Leandro Gracián fueron a buscar los goles que al menos los acerquen al tiempo extra y obtuvieron recompensa.

A los 65 minutos de partido, un centro de Juan Galeano cayó en el área cordobesa y Luis Silba inventó una tijera fenomenal que dejó sin chances al arquero Brian Olivera y que impuso el 1-2 en el global.

Pese al empuje anímico por el gol, el conjunto de la Patagonia recibió un baldazo de agua fría 15 minutos después, cuando el árbitro Facundo Tello expulsó a Federico Recalde por doble amarilla.

Como si fuera poco, a los 85′, Estudiantes de Río Cuarto sentenció la final gracias al tanto de Morales, que sacó un potente derechazo que el arquero Yair Bonnin no pudo tapar.

El final estuvo marcado por incidentes entre los hinchas de Deportivo Madryn y la policía, ya que la parcialidad local empezó a lanzar objetos contundentes contra el campo de juego. Tras el pitazo final del árbitro, hubo invasión de cancha.