¿Dónde se jugó el primer torneo del fútbol argentino? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante más de un siglo, el fútbol argentino tuvo un enigma incómodo para los historiadores: ¿dónde se había jugado realmente el primer partido oficial? Se sabía la fecha, se conocían los equipos, había registros periodísticos, pero faltaba el escenario. Una cancha perdida en el tiempo, mencionada en documentos fragmentarios, pero sin ubicación precisa. Así nació la leyenda de la cancha fantasma de Highfield.

La historia arranca en 1891, cuando el fútbol todavía era una rareza importada y jugada casi exclusivamente por empleados británicos. En ese contexto se disputó el primer torneo oficialmente organizado en la Argentina, un campeonato amateur que marcó el inicio de una tradición que hoy moviliza multitudes. Sin embargo, el lugar exacto donde se disputaron esos partidos quedó sepultado bajo décadas de urbanización, cambios de nombres y silencios.

Highfield: un nombre que sobrevivió sin mapa

Highfield no era un estadio como los conocemos hoy. No había tribunas, ni alambrados, ni camisetas numeradas. Era un campo abierto, delimitado de manera rudimentaria, donde la pelota rodaba más por entusiasmo que por reglamento estricto. Los equipos estaban formados por jóvenes que trabajaban en ferrocarriles, bancos y comercios ingleses, y el público era pequeño y curioso.

El lugar exacto donde se jugó el primer torneo oficial permaneció perdido durante 134 años Foto: Archivo

Con el paso del tiempo, Highfield desapareció de los mapas oficiales. La zona cambió de nombre, se loteó, se construyeron calles y viviendas, y el fútbol crecía sin recordar su punto de partida. Durante 134 años, los libros hablaron del primer torneo, pero nadie podía señalar el lugar exacto donde todo había comenzado.

El trabajo silencioso de los historiadores

El misterio no se resolvió con una revelación súbita, sino con años de investigación minuciosa. Mapas antiguos, archivos ferroviarios, crónicas escritas en inglés, documentos municipales y recortes olvidados fueron armando un rompecabezas complejo. Cada dato aportaba una pista, pero también abría nuevas dudas.

El gran desafío fue traducir referencias del siglo XIX a la geografía actual. Calles que ya no existen, estaciones que cambiaron de nombre, terrenos que fueron absorbidos por el crecimiento urbano. Highfield no había desaparecido: estaba escondido a plena vista.

Una investigación histórica logró ubicar el punto donde empezó la pasión que cambió para siempre al país Foto: Archivo

Finalmente, el consenso llegó cuando varias fuentes independientes empezaron a coincidir en una misma zona, en el sur del Gran Buenos Aires. No era una cancha abandonada ni un espacio preservado como museo: era un barrio vivo, atravesado por el tránsito cotidiano, sin marca alguna que indicara su peso simbólico.

El día que el fútbol empezó sin saberlo

El primer partido oficial del fútbol argentino no fue épico en términos deportivos. No hubo multitudes ni hazañas inolvidables. Pero tuvo algo mucho más importante: continuidad. A partir de ese torneo, el fútbol dejó de ser un pasatiempo ocasional y comenzó a organizarse, a repetirse, a crecer.

Lo que ocurrió en Highfield fue el germen de todo lo que vendría después: clubes centenarios, rivalidades históricas, estadios monumentales y una identidad nacional ligada de forma indisoluble a la pelota. Sin saberlo, esos primeros jugadores inauguraron una pasión que atraviesa generaciones.

Recuperar la memoria, no el pasto

Hoy no se busca reconstruir la cancha ni levantar tribunas simbólicas. El valor de Highfield no está en lo material, sino en lo memorial. Saber dónde comenzó todo permite entender mejor cómo el fútbol se arraigó en la Argentina y por qué se convirtió en una cultura popular tan profunda.

La cancha fantasma dejó de serlo. Ya no es un mito ni una referencia vaga en los libros. Es un punto concreto en el mapa y, al mismo tiempo, un recordatorio poderoso: las grandes historias a veces empiezan en lugares que el tiempo intenta borrar.

Porque antes de los goles eternos y las finales memorables, hubo un campo llamado Highfield, una pelota rudimentaria y un grupo de jugadores que, sin saberlo, inauguraron una de las pasiones más grandes del país.