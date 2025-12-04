Gustavo Costas vs. Boca: el antecedente del técnico de Racing ante el Xeneize en los mata-mata

Pese a su extensa carrera como entrenador, el ídolo racinguista tiene un corto historial ante Boca en eliminación directa. Conocé todos los detalles en la nota.

Gustavo Costas, Racing. Foto: NA / Juan Foglia

Se acerca la primera semifinal del Torneo Clausura entre Racing y Boca y los hinchas académicos tienen plena confianza en su ídolo, que hoy es su entrenador: Gustavo Costas.

El técnico le transmitió su pasión por los colores y hoy Racing es un fiel reflejo su creador: un equipo con pasión, que se entrega hasta el minuto final y ganador.

Gustavo Costas, entrenador de Racing. Foto: REUTERS

Sin embargo, pese a su extensa trayectoria como técnico a nivel sudamericano, tuvo solo un cruce ante el Xeneize en un mano a mano.

El único antecedente de mata-mata

Para encontrar un duelo entre Costas y Boca hay que remontarse a 20 años, en la Copa Sudamericana del 2005, en la que el Xeneize se terminaría coronando ante Pumas de México por penales.

Gustavo Costas como entrenador de Cerro Porteño en 2005. Foto: Gentileza ABC Color

En aquel entonces, el entrenador definía el rumbo de Cerro Porteño y el Ciclón se midió con Boca en octavos de final.

En la ida, disputada en la capital de Paraguay, fue empate 2 a 2 con goles de Neri Cardozo y Rodrigo Palacio para el equipo de Alfio Basile, mientras que Walter Fretes y Pedro Benítez anotaron para los paraguayos.

Sin embargo, la revancha sería un partido totalmente diferente. En el Padre Martearena de Salta, estadio en el que el club de La Ribera hacía de local en dicha competencia en los primeros años de la década del 2000, Boca mostró su mejor versión y eliminó al Ciclón paraguayo.

Fue 5 a 1 con goles de Krupoviesa, Palermo, Insúa, Guillermo Barros Schelotto y Neri Cardozo para el local, mientras que el ex Racing, Erwin Ávalos, descontó para el visitante.