Racing Club Vs Barracas Central Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Racing Club vs. Barracas Central, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Viernes, 24/04/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, ubicado en Avellaneda.

¿Por dónde ver en vivo Racing Club vs. Barracas Central, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Racing Club y Barracas Central se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Racing Club vs. Barracas Central, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Echavarría, Pablo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Racing Club choca ante Barracas Central, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Presidente Perón ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.