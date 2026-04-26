Franco Colapinto en el Road Show. Foto: REUTERS

Franco Colapinto encabezó el Road Show de Buenos Aires y dejó definiciones sobre su presente y el impacto del evento en el país. Además, el piloto argentino se mostró conmovido por la convocatoria y valoró el contacto con el público.

“Es impresionante. Estoy re contento de estar acá. Hay mucha gente, lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo”, expresó. Luego agregó: “Volver a Argentina siempre es un placer. Y hacer un evento tan especial, con tanta gente, es algo que no me imaginaba y sí soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto”.

Sobre la exhibición, anticipó: “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito... Hay que respetar las reglas de tránsito”. Aunque también dejó lugar para el espectáculo: “Ahora vamos a hacer unas vueltitas, y el último arranca a las 16 y lo fundimos todo”.

Franco Colapinto en el Road Show. Foto: REUTERS

“Volvamos a tener un Gran Premio en Argentina”

Por otro lado, Colapinto destacó el valor del evento para el automovilismo nacional: “Era algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Venir a una fan zone en Argentina es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá. Ojalá después de este show le podamos demostrar a la F1 lo que generamos y que volvamos a tener un Gran Premio en Argentina”.

En esa línea, remarcó la energía que le aporta el público: “Tener a tantos argentinos que me apoyaron tanto tiempo es muy lindo. Volver a mi país siempre es especial y me da muchísima energía”.

También se refirió a los autos históricos que manejará: “Vamos a probar el Lotus y la Flecha de Plata de Fangio, me voy a poner su casco también. Me hace mucha ilusión”.

Además, Colapinto fue consultado por Lionel Messi, y evitó forzar un encuentro: “Tengo muchas ganas de conocerlo, pero quiero que sea algo natural, sin cámaras ni marketing. Si sucede, sucede”.

Franco Colapinto en el Road Show. Foto: REUTERS

Colapinto quiere recuperar la Fórmula 1 en el país

El piloto insistió con el sueño de recuperar la Fórmula 1 en el país: “Es un sueño y esta es una forma de demostrarle a la F1 lo que podemos generar. Es una parte muy importante del futuro”.

En un tramo personal, recordó sus inicios: “Cuando era muy chico, no tenía un argentino para bancar. Hoy ser yo el que les da eso a los chicos me genera mucha emoción”.

Sobre las exigencias de la categoría, explicó: “Hay muchas cosas técnicas muy importantes. Hice muchos sacrificios, pero siempre tuve gente que me apoyó”, según declaraciones que pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas.

Pensando en lo que viene, cerró: “Siempre es un honor volver, pero compartirlo con ustedes es mucho más lindo”.